Nella segreteria regionale del Pd ecco i pistoiesi Querci e Niccolai

Si è riunita ieri sera la direzione regionale del Partito Democratico: un passaggio importante per i quadri toscani dem, visto che nell’occasione il segretario Emiliano Fossi ha ratificato i componenti della nuova segreteria. E nella rosa dei 24 (25, considerando lo stesso Fossi) ci sono due esponenti pistoiesi: il primo è il consigliere regionale Marco Niccolai, già membro della direzione nazionale, vicino alla segretaria Schlein; la seconda è Simona Querci, portavoce provinciale della mozione Schlein, ex esponente Cgil nonché ex vice-sindaca di Serravalle Pistoiese. Al momento Fossi non ha ancora reso note le rispettive deleghe, ma nelle prossime ore il quadro dovrebbe delinearsi compiutamente. A prendere parte ai lavori della direzione regionale c’erano 12 rappresentanti pistoiesi: 4 quelli di diritto: il deputato Marco Furfaro, il presidente della Provincia Luca Marmo e i consiglieri regionali Marco Niccolai e Federica Fratoni. 8 gli eletti, di cui 5 in quota Schlein e 3 in quota Bonaccini. Quanto ai primi, c’è il coordinatore della mozione nell’area pistoiese, Riccardo Trallori, il vice sindaco di San Marcello Piteglio, Giacomo Buonomini, la segretaria quarratina Laura Santoro, il presidente provinciale del partito Tommaso Del Guasta e l’ex prima cittadina aglianese Eleanna Ciampolini. Quanto ai secondi, ecco la coordinatrice della mozione nell’area valdinievolina, Valentina Loparco, Giovanni Malentacchi (consigliere a Quarrata) e Ilaria Di Maina (Ponte Buggianese).

Alessandro Benigni