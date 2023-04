Nel nome di Maltide Un angolo di paradiso

Matilde è, Matilde c’è, come c’è anche in un nuovo angolo di vita che sta per nascere proprio nel giardino che porta il suo nome, a Casalguidi. C’è nel segno del suo instancabile sorriso, della sua gratuita e spontanea amicizia offerta all’altro che l’ha contraddistinta sempre e della straordinaria forza che mamma Silvia e babbo Bernardo nonostante una perdita così incolmabile hanno profuso in ogni iniziativa che portasse il suo nome e tenesse vivo il suo ricordo. Accadrà anche stavolta con la suggestiva piccola biblioteca che si installerà appunto in quel giardino (in via Matteotti) a significare vita, stare insieme per il piacere di condividere, che verrà inaugurata il 25 aprile alle 17.15, tre anni dopo che Matilde se n’è andata a soli 18 anni. "Questo luogo – si legge nell’invito – sarà di pura tranquillità. Qui ognuno si potrà sedere sulla sua panchina ed immergersi nella lettura rincorrendo i propri sogni". A lanciare questo nuovo progetto sono stati ancora una volta i genitori di Matilde Capecchi, per gli amici ‘Margherita silenziosa’, com’è stata battezzata l’associazione in sua memoria, che da quel 24 aprile 2020 hanno lasciato tracce di Matilde ovunque. "Volevamo dare voce a questo Giardino di Matilde con qualcosa di bello – racconta Bernardo Capecchi –. Così ecco l’idea dei libri che verranno posizionati in un ‘contenitore’ decisamente particolare che si accompagna alla panchina già presente che riporta il suo motto. Questo sarà un angolino per sentirsi in pace, per scambiare libri, donarli o prenderli in prestito. Il lavoro per arrivare all’inaugurazione è stato lungo e impegnativo, ma la disponibilità che ho incontrato sia da parte di un’azienda che delle persone, alcune delle quali già ci hanno donato libri, è stata eccezionale. L’idea sarebbe quella di organizzare periodicamente delle piccole iniziative, eventi raccolti che abbiano lo scopo di tenere acceso e vivo questo spazio. So già che Matilde sarà stracontenta di questa iniziativa e del coinvolgimento che c’è stato. Proprio perché il senso di tutto questo è ciò che la contraddistingueva: per lei la porta era sempre aperta, la mano sempre tesa all’altro". "Lo scopo più bello di questa iniziativa per noi era quello di creare un luogo di aggregazione – aggiunge Silvia –. Nella giornata dell’inaugurazione ci saranno anche storie e novelle per i bambini, l’esposizione dei dipinti realizzati con le scuole medie, la staffetta organizzata dall’Atletica di Casalguidi e alla sera, al teatro Francini, alle 20.45 la bravissima Elisabetta Salvatori terrà una conferenza spettacolo dedicata alle storie di racconti, di voci e di mare. Matilde ci ha lasciato il suo motto, ‘abbi il coraggio di alzarti e ridere nonostante tutto’, e da quello abbiamo deciso di ripartire". La partecipazione all’inaugurazione nel giardino è libera, mentre è richiesta la prenotazione per l’evento al Francini da effettuarsi chiamando il 339.8558025. L’ingresso è a offerta libera; il ricavato andrà a sostegno dei progetti portati avanti dall’associazione.

linda meoni