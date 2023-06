Nel 2023, gli esercizi ricettivi della provincia di Pistoia accolgono 241.798 clienti

Per quanto riguarda la provincia, nel primo quadrimestre del 2023, gli esercizi ricettivi hanno accolto 241.798 clienti, che mediamente hanno soggiornato 2,4 giornate per un totale di 576.297 presenze. Un incremento importante e diffuso – si spiega - in tutte le aree rispetto al 2022, del 69,85% per gli arrivi e del 62,48% per le presenze. La crescita maggiore si è registrata nella Valdinievole (+ 92,78 di arrivi e +83,23% di presenze), che presenta anche la maggiore offerta di posti letto disponibili per la clientela. Per l’analisi e l’interpretazione dei dati sul movimento turistico, il comune di Pistoia ha collaborato con l’Università di Firenze tramite Elisabetta Ventisette, ricercatrice specializzata in economia e management del turismo e della leisure economy.