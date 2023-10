"Negato il trasporto gratuito a mio figlio disabile: non è giusto"

Niente trasporto gratuito per un disabile di Montale perché va ad un centro di riabilitazione a Prato invece che a Pistoia. Il 28enne, disabile al cento per cento, ha avuto il trasporto gratuito finché frequentava la Maic di Pistoia ma da quando, da circa un anno, usufruisce del centro di riabilitazione sanitaria Anffass di Prato non gli viene più riconosciuto il servizio. Il giovane frequenta il centro ogni giorno dalle ore 8 alle ore 15. "Ho dovuto rivolgermi personalmente alle associazioni di volontariato – racconta la madre del giovane, Gioietta Vagnozzi – e trattare sui prezzi, ora mi sono accordata con un’associazione di Montale che provvede al viaggio di ritorno al prezzo di circa sette euro mentre all’andata porto io mio figlio con la mia auto. Altre associazioni mi hanno chiesto prezzi molto più alti. Non mi sembra giusto che io debba pagare per un servizio che a tutti gli altri viene offerto gratuitamente". Il trasporto dei disabili ai centri di riabilitazione a Pistoia è gratuito per le famiglie in quanto le associazioni che lo effettuano ricevono un contributo, sia pure piuttosto ridotto rispetto alle spese, da parte della Usl. Anche a Prato il trasporto dei disabili è gratuito per le famiglie grazie ad un contributo fornito dall’Amministrazione alle associazioni.

Il figlio di Gioetta risiede a Montale ma va ad un centro di Prato e quindi per lui il trasporto gratis non viene garantito. "Mi sono rivolta anche al Comune di Montale per chiedere il contributo per il trasporto di mio figlio – dice Gioietta Vagnozzi – ma mi hanno detto di no, che l’amministrazione non può intervenire economicamente per soddisfare questa mia richiesta. Quello che chiedo è semplicemente un diritto di mio figlio. Ogni volta ci si sente umiliati anche ad andare a chiedere certe cose che dovrebbero essere garantite. Io parlo non solo per il mio ragazzo ma anche per gli altri ragazzi che si trovano in una situazione simile. Nei loro riguardi dovrebbe esserci maggiore attenzione. Vedo che il Comune dà il proprio contributo a tante manifestazioni, mostre, feste, iniziative di vario tipo, ma secondo me si dovrebbe dare la priorità ai bisogni e ai diritti delle persone come il mio ragazzo".

Gioietta Vagnozzi fa presente come il trasporto al centro di riabilitazione costituisca una spesa non indifferente per il bilancio familiare. "Ci sono le spese per il carburante dell’auto che evo pagare personalmente – Conclude Vagnozzi – e poi quello che devo pagare all’associazione che effettua il trasporto di ritorno a casa dal centro. Il bilancio familiare certamente ne risente, ma più che altro è una questione di principio, mi è costato andare a chiedere per mio figlio qualcosa che mi pare gli spetti come a tutti gli altri".

Giacomo Bini