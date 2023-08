Necessari nuovi lavori Pista pronta per ottobre

Il fondo della pista d’atletica è apparso in corso d’opera più deteriorato del previsto, in alcuni punti. Ed essendo emersa la necessità di provvedere per questo motivo ad alcuni lavori aggiuntivi, il cantiere dovrebbe chiudersi il prossimo ottobre. Questo il punto sullo stato d’avanzamento per il rifacimento della pista dell’impianto sportivo di Casalguidi, per un lavoro iniziato nelle scorse settimane. Si tratta di un’operazione da circa 400mila euro, che si pone come obiettivo primario il rifacimento della pista d’atletica a uso scolastico e amatoriale della struttura. Il progetto prevedeva in particolare una serie di interventi per rifare l’anello a sei corsie e le pedane oltre al rifacimento della pavimentazione in manto sintetico. Con occhio anche alle lunette, iniziando da quella posta in prossimità dell’arrivo, che risulta completamente pavimentata con la presenza di due cassette di imbucata per il salto con l’asta. La lunetta opposta, non pavimentata, oltre ad avere la corsia per la gara delle siepi, dovrebbe ospitare una pedana per il lancio del peso, due per il martello e la pedana del giavellotto . "Il conglomerato presente sotto il manto della pista è risultato sbriciolato. Ed è stato necessario provvedere a ripristinarlo in toto – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Alessio Gargini – i lavori procedono a buon ritmo".

Giovanni Fiorentino