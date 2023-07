Navette tra Pistoia e Montecatini

Proseguono gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, per il raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini Terme, sulla linea Firenze – Pistoia – Viareggio. Per consentire l’operatività dei cantieri, sarà sospesa la circolazione dei treni tra Pistoia e Montecatini Terme da domenica 23 luglio a domenica 3 settembre. Tra le due località sarà attivo un servizio sostitutivo con autobus "Via Autostrada A11" che non effettuerà fermate intermedie. I lavori riguardano la realizzazione della nuova galleria e dei relativi piazzali di emergenza agli imbocchi di Serravalle e la nuova viabilità e le opere idrauliche connesse alla soppressione dei passaggi a livello di Pieve a Nievole.