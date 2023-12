Natale con il Baroque and Blue Jazz Quartet. Dal compositore Claude Bolling ai brani più famosi

Il Piccolo Teatro Mauro Bolognini, ospita stasera, venerdì 22 dicembre, alle 21, ospita il concerto Christmas in Jazz, con il Baroque and Blue Jazz Quartet. A proporre un medley natalizio in chiave jazz saranno Elena Lala al flauto, Daniele Biagini al pianoforte, Daniele Nesi al contrabbasso, Claide Magrini alla batteria. L’iniziativa si inserisce nel calendario di eventi natalizi che animeranno il centro cittadino fino a gennaio. Il programma prevede una prima parte dedicata al compositore francese Claude Bolling e alla sua suite "Baroque and blue" per flauto e trio jazz, mentre nella seconda parte verranno eseguiti brani jazz con arrangiamenti pensati appositamente per questa formazione musicale. Questo repertorio nasce dalla valorizzazione del percorso musicale di Claude Bolling, che si colloca nell’ultima generazione di jazzisti come compositore innovativo e versatile, spesso definito il "figlio spirituale" di Duke Ellington, uno dei musicisti più importanti nel panorama jazzistico mondiale.

La Suite for Flute and Jazz Piano Trio entra a far parte di un genere noto come crossover music, che fonde differenti linguaggi musicali, dato che la composizione in sé è un punto d’incontro fra il barocco e lo swing. La suite è in sette movimenti, ognuno dei quali mette in evidenza il riuscito contrasto fra i due stili, ma allo stesso tempo dimostra che i due generi, il classico e il jazz, non sono poi così distanti tra loro. Nella seconda parte verranno proposti brani jazz tra i più famosi, tra gli altri Take five, In a sentimental mood, Sophisticated lady, It don’t mean a thing, per concludere con un medley natalizio in chiave jazz.

L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.