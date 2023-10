Nasce l’archivio digitale del mobile. La storia di Quarrata in un clic

Un contributo di quasi 4mila euro è stato concesso dal Ministero della cultura nell’ambito del Pnrr al circolo Arci di Quarrata, per la realizzazione dell’ Archivio Digitale del Mobile Tappezzato del distretto Quarrata Agliana e Serravalle. E’ stata quindi riconosciuta la validità del progetto con il quale il gruppo culturale Magnificoingegno Arci Quarrata ha partecipato al bando per la cultura, l’innovazione e la transizione digitale. Un’introduzione alle caratteristiche e finalità dell’archivio è stata presentata alla cittadinanza durante la mostra "Imbottiti di storia" in cartellone del Settembre quarratino, nei locali del circolo Arci di via Galilei a Quarrata. Un finanziamento che andrà a coprire circa un terzo del budget necessario per portare avanti l’iniziativa, che necessita per prima cosa di digitalizzare l’ingente patrimonio fotografico che testimonia la storia d’eccellenza dell’artigianato del mobile del territorio.

Una parte del sostegno economico necessario all’iniziativa è arrivata intanto anche da Mutua alta Toscana, da privati e da alcune imprese locali come Artigiangomma, Formitalia, M.F. International, Novo Italia, Minidivani, Giusti e Niccolai. L’archivio digitale attingerà dalle oltre 10mila immagini (attualmente in formato cartaceo e negativi) di poltrone e divani prodotti da varie aziende del distretto della piana pistoiese dagli anni ‘80 del Novecento, fino al 2006, proveniente dalla donazione dello studio fotografico Imago. A questo si aggiungerà la documentazione relativa alle annate precedenti appartenente allo studio Convalle. Il materiale è già in via di catalogazione da parte degli esperti Gianfranco Gualtierotti designer e Mariacamilla Pagnini architetto.

Una volta scansionate le immagini confluiranno nel sito di Muvi (Museo virtuale di Quarrata), già in via di allestimento, dove sarà consultabile online gratuitamente. Potrà così essere a disposizione delle aziende, degli studiosi del design e di appassionati dell’artigianato del mobile. L’archivio digitalizzato e messo in rete sarà centro di documentazione storica del distretto del mobile, oltre che veicolo promozionale per le aziende. Ma la finalità di questa operazione è soprattutto di valorizzare l’immagine di Quarrata, con tutte le eccellenze della produzione locale storica nel settore del mobile e dell’arredamento. Un patrimonio di conoscenze, manufatti e saperi, utile come fonte documentaria per gli studi in materia e per la formazione professionale. Il progetto andrà inoltre a integrare l’archivio relativo alla storia della produzione del mobile del Comune di Quarrata che già si trova presso la bibilioteca Michelucci.

Daniela Gori