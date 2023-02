Nasce il parco per ricordare Viola Mugelli

I passi formali, quelli legati ai tempi della burocrazia, e poi quelli invece del cuore, che parlano di stare insieme, condivisione, abbraccio simbolico di una comunità. A far da collante per l’associazione scout laica Cngei è il ricordo di Viola Mugelli, giovane capo squadra che il 14 marzo del 2021 ha chiuso per sempre gli occhi a soli 19 anni, gettando nello sconforto la famiglia, gli amici e una città intera. Come spesso accade tanto amore costretto a fare i conti con l’assenza trova la forza di trasformarsi in altro e così per Viola: nel suo nome e nello spirito che anima il gruppo Scout è nato infatti il progetto ‘Area Viola’, che dopo i passaggi tecnici è finalmente pronto per prendere forma. Per questo motivo domenica alle 15.30, prima dell’apertura del cantiere che avverrà nei prossimi giorni, gli scout laici invitano la città e gli amici là dove sorgerà l’Area e cioè nel Bosco Baden Powell, in via Gonfiantini, per la presentazione pubblica del progetto. L’idea nasce proprio all’indomani della scomparsa di Viola, per cercare di dare un senso a tanto dolore grazie alla condivisione tra la famiglia Mugelli e quella scout. Da lì ecco prendere forma una raccolta fondi dedicata al ricordo di Viola che ha incontrato generose donazioni provenienti da tutta Italia.

"L’entità di quanto raccolto ci ha portato all’ideazione di un progetto comune, fruibile da chiunque e che si possa armonizzare nella trama socio-culturale della nostra città: un’aula didattica all’aperto, un luogo di condivisione, ricerca e di sperimentazione, un atelier a cielo aperto, in cui sarà possibile sperimentare il metodo scout e le sue principali tecniche e vivere esperienze di scuola ‘fuori dalle mura’ - spiega il gruppo scout -. Area Viola nasce per offrire alla città, ai bambini, ai ragazzi di Pistoia e ai loro insegnanti, uno spazio educativo aperto e inclusivo, in cui sperimentare il trascorrere del tempo, scandito dal passaggio delle stagioni". La ‘macchina’ si è poi messa in moto e il progetto ha trovato prima il parere favorevole della Fondazione Caript, che l’ha premiato con un finanziamento nell’ambito del bando Piccole bellezze, poi l’accoglimento della giunta comunale nel novembre scorso che in quella sede ha perfezionato le specifiche burocratiche. Infine eccoci all’oggi, con apertura del cantiere a marzo e termine lavori previsto entro l’autunno 2023.

"Area Viola, delimitata da alcuni alberi e da una bordura di arbusti e cespugli, è inserita delicatamente nel tessuto naturalistico del parco – è il dettaglio del progetto nelle parole dei rappresentanti della sezione pistoiese Cngei - . Sarà dotata di sedute e attrezzature. Uno spazio pubblico, un contributo prezioso per la crescita e il consolidamento di una comunità educante capace di prendersi cura del futuro". linda meoni