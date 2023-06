Nasce il maxi ospedale da campo "Pronti per qualsiasi emergenza"

di Patrizio Ceccarelli

Un ospedale da campo da impiegare nelle maxi emergenze, in ambito nazionale e internazionale, in caso di catastrofi naturali e operazioni umanitarie, in grado di curare fino a 100 persone al giorno e di compiere anche interventi chirurgici complessi. La struttura, allestita a Pistoia nell’area dell’ex ospedale del Ceppo, accanto alla Cross-Centrale remota operazioni soccorso sanitario, è stata presentata ieri, alla presenza, tra gli altri, del prefetto Licia Donatella Messina, del capo Dipartimento della protezione civile Fabrizio Curcio, del presidente della Toscana Eugenio Giani, dell’assessore regionale alla sanità Simone Bezzini, del presidente nazionale del gruppo chirurgia d’urgenza Federico Filidei e della presidente della Società della salute pistoiese, Anna Maria Celesti, che è anche vicesindaco di Pistoia.

"Si tratta di una struttura campale complessa – ha spiegato Curcio –, addirittura con sale chirurgiche. Oggi in Italia, oltre a questa di Pistoia, ne esiste soltanto un’altra con queste caratteristiche, quella del Piemonte, che è stata di recente dislocata in Turchia, dove ha operato in un evento molto drammatico. Questa struttura – ha aggiunto Curcio – sarà di base in Toscana, ma dovrà essere pronta a partire nel caso ci sia la richiesta in ambito internazionale e ovviamente in ambito nazionale". Ad illustrare le caratteristiche del nuovo ospedale da campo è stato il presidente del gruppo chirurgia d’urgenza Federico Filidei. "In questa struttura opererà un team di 60 persone, che comprende medici di urgenza, ginecologi, pediatri, anestesisti, chirurghi, ortopedici, ostetriche e infermieri di pediatria, quindi con un’ampia carta di servizi. L’ospedale – ha aggiunto Filidei – è in grado di servire più di cento persone al giorno, con 20 posti letto, con la possibilità di operare sette interventi maggiori in anestesia generale o quindici minori, secondo gli standard delle Nazioni Unite e in grado di fornire alla popolazione acqua potabile, cibo, servizi igienici, quindi tutto uno spettro di aiuti e di sostegno alla popolazione, non solo dal punto di vista sanitario, ma anche da un punto di vista logistico".

Per il presidente della Regione, Eugenio Giani, "questo ospedale da campo è l’espressione con cui l’emergenza viene affrontata e il personale sanitario riesce a svolgere poi la sua funzione. Del resto quello che noi chiamiamo emergenza, calamità naturale, quindi fatto eccezionale, è diventato l’ordinarietà. Oggi sempre più, dunque, l’ospedale da campo, e quindi questo rapporto tra sanitari che vi agiscono e operatori della protezione civile che lo istallano con rapidità e lo mettono in condizione di operare, è una novità importante di efficientamento e modernizzazione che qui a Pistoia, attraverso la Cross trova un’espressione di livello nazionale. Non a caso il capo della Protezione civile oggi è qui con noi alla presentazione di questa struttura". Per la presidente della Sds, Anna Maria Celesti, la nuova struttura per le maxi emergenze "è sicuramente un elemento di orgoglio e di vanto, che servirà anche da spinta a tutte le altre regioni, perché si possa veramente creare dovunque questo sistema di interazione reale ed efficace". La nuova struttura nasce dalla partnership tra il Dipartimento della Protezione civile, la Regione Toscana e il Gcu, in risposta al bando della Commissione europea, direzione generale per la Protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee. Il progetto europeo permette di adeguare l’attuale posto medico avanzato con con un vero e proprio reparto mobile di chirurgia per interventi di protezione civile secondo gli standard internazionali per l’Emergency medical team di tipo 2.