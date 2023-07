Il ministro della Protezione civile Musumeci in visita alla Cross di Pistoia

Pistoia, 18 luglio 2023 - Giornata pistoiese, quella di oggi, per il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci, giunto stamani in città per visitare la Cross (Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario), accolto dal prefetto Licia Donatella Messina e dal sindaco Alessandro Tomasi, dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e all’assessore regionale alle salute Simone Bezzini. La Cross, che ha sede alla Centrale operativa del 118 in viale Matteotti a Pistoia, ha avuto un ruolo fondamentale durante la pandemia per la gestione dei posti letto in terapia intensiva e l’attivazione dei mezzi di soccorso attrezzati per pazienti intensivi affetti da covid, non solo in Italia, ma anche all'estero. Ma ha avuto un ruolo determinante anche nel gestire i trasferimenti dei pazienti dall'Ucraina, in particolare nei primi mesi del conflitto bellico.

«Sono qui per rendermi personalmente conto del valore di questa struttura che ha fatto, specie negli ultimi anni e nei momenti di grave calamità, la storia della emergenza, in termini di efficienza e in termini di tempestività. Questo è un titolo di merito per tutta la comunità locale, ma con una proiezione che va ben oltre l'Italia. Ecco perché da ministro della Protezione civile desidero esprimere apprezzamento per gli operatori sanitari, i medici, il personale infermieristico, il personale del volontariato, che nelle ultime vicende, a partire dalla stagione del Covid, terribile e non dimenticata, hanno dato prova di efficienza. Dopodiché dobbiamo guardare avanti – ha aggiunto – dobbiamo comprendere che in Italia la cultura della prevenzione ha difficoltà ad attecchire e questo vale per tutte le calamità e per tutte le emergenze. Dobbiamo lavorare per prevenire, piuttosto che per intervenire subito dopo il danno fatto».

Ad accogliere il ministro, anche I i consiglieri regionali Alessandro Capecchi, Federica Fratoni e Luciana Bartolini. Oltre ai vertici dell'Asl Toscana Centro, con il direttore generale Paolo Morello Marchese, la direttrice degli ospedali pistoiesi, Lucilla Di Renzo e Piero Paolini, direttore della Cross e dell’area emergenza territoriale 118, struttura quest'ultima che pochi giorni fa ha ricevuto il Premio internazionale per le modalità di gestione del percorso contro gli ictus, dalla chiamata al ricovero in ospedale. Il ministro si è poi recato nella Sala Maggiore del Palazzo comunale di Pistoia per un incontro sul tema della protezione civile, presenti il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, le associazioni territoriali di protezione civile, gli ordini professionali e le autorità regionali e del territorio.

Patrizio Ceccarelli