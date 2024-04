"Musica insieme", l’arte e l’inclusione . Stasera spettacolo alla scuola Mabellini

Uno spettacolo che ha anche una grande valenza sociale. Stasera alle 19, nella scuola di Musica e Danza Mabellini va in scena "Circle Song –Insieme in musica", dimostrazione finale del laboratorio a cura di Stefania Scarinzi, che dal gennaio scorso ha visto impegnato un gruppo di allievi composto anche da persone in carico all’Ufficio locale esecuzione penale esterna. L’evento è un nuovo tassello della fruttuosa collaborazione tra Teatri di Pistoia e il Dipartimento di giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia, di cui questo servizio fa parte, un percorso che vede il sostegno di Fondazione Caript e l’apporto progettuale della Scuola di Musica e Danza Mabellini, diretta da Massimo Caselli.

Al centro del laboratorio c’è stata l’esplorazione della voce. Il laboratorio è stato aperto ad allievi della Scuola Mabellini e a partecipanti esterni con lo scopo di mettere in contatto persone di varia provenienza attraverso l’apprendimento musicale. Durante gli incontri sono stati sperimentati esercizi di respirazione e consapevolezza del proprio corpo, vocalizzazioni, conoscenza ed educazione del proprio orecchio musicale e del proprio senso ritmico, rispettando le caratteristiche fisiche e emotive di ogni partecipante. Questo appuntamento è una nuova conferma dei buoni frutti che l’incontro tra arte, creatività e sociale possono dare. Ingresso libero fino a esaurimento posti, è gradita la prenotazione ai numeri 0573 371480-82.