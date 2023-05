Musica e e letture al circolo Arci

Appuntamento domani alle 18 al Circolo Arci di Capostrada con una la serata "Where we stand" in collaborazione con l’associazione culturale Delpresto. L’iniziativa è dedicata alla musica e all’attivismo al femminile con un omaggio alla scrittrice femminista statunitense, di origini africane, Bell Hooks, presentata attraverso le letture dalle sue opere. Ci sarà un intervento a cura Arci Madiba Aps, che si occupa di accoglienza di migranti a Pistoia. Dalle 19, aperitivo musicale con djset di PeeDoo e Coxca insieme agli stand di libri di Lo Spazio Pistoia e dischi. Prenotazioni apericena al 3395793613.