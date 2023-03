Musica "Andare oltre" con il Meta4 Quartet

Mutamento, trasformazione, andare "al di là": nel caso del Meta4 Quartett, il prefisso greco mèta significa oltrepassare e superare le quattro identità che compongono il gruppo: in poche parole, cogliere l’essenza di un autentico quartetto d’archi sottolineando il senso della musica come metafora della vita Gli eccellenti musicisti che lo compongono vengono dalla Finlandia: Antti Tikkanen e Minna Pensola ai violini, Atte Kilpeläinen alla viola, Tomas Djupsjöbacka al violoncello. Suoneranno stasera, sabato 4 marzo (ore 21) al Saloncino della Musica di Palazzo de’Rossi, per il settimo appuntamento della 61^ stagione pistoiese di Musica da Camera. Accomunati da un traboccante entusiasmo, legati da profonda e sincera amicizia, in poco tempo hanno bruciato le tappe: nel 2004 hanno vinto il Concorso Šostakovic di Mosca, nel 2007 il Concorso Haydn di Vienna, nel 2008 il BBC New Generation di Londra, diventando uno dei quartetti di maggior successo a livello internazionale. Oltre a essere singolarmente formidabili virtuosi del proprio strumento, realizzano pienamente il disegno segreto che si cela dietro il loro nome: il raggiungimento di un’unità interpretativa, di un modello di stile, di un suono che li rende unici al mondo. Il Meta4 lavora spesso anche con le orchestre, ricoprendo il ruolo delle prime parti, senza la guida del direttore. L’ensemble è ospite regolare della Wiener Konzerthaus, della Wigmore Hall e del Kings Place di Londra, dell’Auditorio Nazionale di Madrid, della Cité de la Musique di Parigi e della sala dei concerti di Stoccolma.

Il programma del concerto si apre con "Stringar", composto nel 2001 dal compositore italo indiano Krishna Nagaraja: un brano ispirato alla tradizione folkloristica del nord Europa, in cui la parola string (arco) si sovrappone a springar, una danza tradizionale norvegese di cui si sfruttano le numerose varianti. Segue l’elegante Quartetto in mi bemolle maggiore di Fanny Mendelssohn-Bartholdy, sorella del più celebre Felix, che rivela la singolare abilità di questa compositrice alla quale, per le convenzioni sociali del tempo, fu negata la possibilità di intraprendere la carriera professionistica. Eseguito una sola volta e in ambito privato, il brano è un’opera elegante, malinconica e appassionata, che si ispira nelle movenze ai quartetti di Beethoven. Chiude la serata il Quartetto in re minore op. 56 "Voces intimae", che Jan Sibelius, il più famoso compositore finlandese, scrisse tra il 1808 ed il 1809. Il titolo è autografo e deriva da un’annotazione del terzo movimento, Adagio di molto, che è la sezione più estesa. Il tono pensieroso ed ermetico è forse legato al fatto che l’autore fu colpito in quel periodo da una seria malattia. Ma non è indispensabile indagarne le radici. Del resto, Sibelius scriveva: "Sapete che l’ala di una farfalla si spezza se viene toccata? Lo stesso avviene con la mia musica; spiegarla le è fatale".

Info: Biglietteria Teatro Manzoni 0573 991609 – 27112 online su: www.teatridipistoia.it

Chiara Caselli