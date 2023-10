Museo Marini: tutti uniti per salvare le opere

Pistoia, 2 ottobre 2023 – “Marino è cura, formazione, didattica, valorizzazione del territorio. Marino è bellezza da salvare. Siamo qui per tutti, istituzioni comprese. Non rinunciamo a questo sogno di bellezza: forza Pistoia, forza Marino”. L’uscio del museo di corso Fedi è tristemente chiuso da tre anni. Perché da tanto dura la battaglia per restituire alla città un patrimonio che è identità stessa, quello del maestro segregato in Palazzo del Tau e a un passo dall’essere trasferito altrove.

E allora, moka gigante in bella vista (a simboleggiare il motto “Pistoia sveglia”) e megafono alla mano: il grido parte da qui, l’ennesimo. Quello della società civile, in testa il Comitato Nessuno Tocchi Marino, portavoce Marco Leporatti che ieri ha chiamato a raccolta la città chiedendo un segno visibile di vicinanza. Segno che non è mancato e che ha visto la partecipazione allargata di un nutrito gruppo di persone dal mondo della cultura, delle realtà associative, dei comuni cittadini e anche della politica (in particolare della quota di opposizione). "Si dice sempre – ha esordito Leporatti – ‘La bellezza salverà il mondo’. Ma non dovremmo forse preoccuparci di salvare la bellezza? La società ha bisogno di artisti per la crescita della persona e per lo sviluppo della comunità. Per un bisogno di socialità e valorizzazione del territorio. L’arte non vuole accentramento. Perché Marino non può essere ‘diffuso’? Qui ci appelliamo a tutti. All’amministrazione, perché faccia qualcosa; alla prefettura, alla quale chiediamo il coraggio di un passo in più che guardi al commissariamento della Fondazione”.

Leporatti ha poi ricordato gli scopi dell’ente Fondazione, a partire dalla lettura del Codice che ne definisce il profilo, sottolineando come realtà simili debbano avere uno “scopo altruistico, sociale e pubblico anche se di natura privata”. Presente tra la gente assiepata fuori dal museo anche l’assessora alla cultura Benedetta Menichelli. "Il messaggio è che siamo dalla stessa parte, Comune e società civile. Il problema è della città e non di una parte politica. Stiamo lavorando per trovare una soluzione – ha detto –, le proposte che abbiamo avanzato, comprese quelle che vadano a tamponare il tempo richiesto per arrivare alla consegna di San Lorenzo, sono concrete e ci crediamo. Dobbiamo essere uniti per il bene della città e di Marino. I fondi del Pnrr? Nessuna incertezza sulla loro disponibilità”.

A sottolineare l’importanza del museo come cura c’era anche Giovanna Mazzanti di Aima Pistoia in ragione del ruolo centrale che questa istituzione culturale ha avuto per quei malati. “Nel percorso fatto in passato siamo riusciti a ‘risvegliare’ alcuni dei malati che a malapena parlavano. Per noi il Museo è stato fondamentale. Non poterne beneficiare è una grave perdita”. Non poteva mancare ovviamente un commosso ricordo a un instancabile amico di Marino, Andrea Dami, la cui morte ha lasciato un profondo segno nel mondo della cultura pistoiese, testimoniato anche in questa sede: “Siamo in debito con chi è artista, per tutto ciò che fa per la sua comunità. E così siamo in debito anche con Andrea”, ha detto con voce traballante Leporatti.