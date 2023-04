Museo Marini: Fondazione attacca "Dal Comune solo contraddizioni"

"La posizione del Comune di Pistoia è contradditoria e la soluzione proposta richiederà anni per la ristrutturazione. Noi chiediamo da sempre un luogo dove allocare al più presto le opere del Maestro". Questo il succo della replica della fondazione Marino Marini, firmata dal presidente Carlo Carnacini, dopo la proposta avanzata dal sindaco Alessandro Tomasi di "spostare" la sede del museo dedicato all’artista dal palazzo del Tau (attualmente inagibile) al complesso di San Lorenzo, oggetto di futura riqualificazione tramite i fondi del Pnrr. "Ci siamo sempre resi disponibili al confronto per trovare le soluzioni più idonee sia per la conservazione delle inestimabili opere del Maestro Marino Marini a Pistoia, sia per le attività espositive che riguardano le stesse – precisano dalla Fondazione –. "Pertanto ci rammarica di essere chiamati a intervenire pubblicamente, e non nelle sedi istituzionali adeguate, sul vincolo pertinenziale posto dal Ministro della Cultura su richiesta della competente Soprintendenza e, soprattutto, sulla contraddittoria posizione del comune di Pistoia, che nel processo innanzi al Consiglio di Stato insiste sul vincolo tra le opere di proprietà della Fondazione ed il palazzo del Tau, per poi proporre di trasferire le stesse opere, vincolate appunto al Tau, nell’ex chiesa di San Lorenzo, la cui ristrutturazione richiederà anni".

"Le stesse istituzioni, al di fuori di ogni corretta interpretazione della legge – attaccano –, hanno comunicato al pubblico che le opere sono vincolate alla città di Pistoia, quando in realtà il vincolo riguarda solo e soltanto il palazzo del Tau. E non può essere né trasferito né ceduto". Da par suo, "La Fondazione continua a chiedere, esclusivamente, che venga congiuntamente individuato un luogo per allocare al più presto le opere, tenendo conto dell’inagibilità del palazzo del Tau e del fatto che l’altra soluzione proposta non sarebbe pronta che tra anni. Il rischio di deperimento delle opere, chiuse in un edificio di proprietà delle istituzioni ed inaccessibile, è un dato di fatto – aggiunge l’ente guidato da Carnacini –, che lede il valore inestimabile artistico ed anche economico del lascito di Marino, privando il territorio e i suoi cittadini di un volano che potrebbe creare indotto e visibilità a livello nazionale e internazionale. Questo stallo, causato da scarse lungimiranza e conoscenza del reale valore del lascito che Marino e Marina hanno affidato al mondo – concludono – sta recando un danno effettivo non solo al valore delle opere rinchiuse nel Tau, ma anche a quelle conservate nei musei mondiali e nelle collezioni private che si trovano all’estero".

albe