Museo Ferrucciano di Gavinana, 500mila euro di fondi, ma lavori ancora fermi

Il museo ferrucciano di Gavinana è chiuso ormai da cinque anni dopo che erano emersi problemi all’impianto di riscaldamento, evidenziati dall’architetto Iori, gestore dell’epoca, già dal 2016. Le parti decisero di comune accordo che si poteva rescindere il contratto e il bene tornò nella disponibilità dell’amministrazione sammarcellina. A riassumere la sequenza dei fatti è il vicesindaco, Giacomo Buonomini: "con l’occasione della chiusura forzata si pensò di effettuare anche altri lavori di manutenzione e adeguamento, così nel 2018 ebbe inizio l’operazione di reperimento fondi che ha portato a disposizione del museo, tra il 2018 e il 2022 la cifra di circa 500mila euro, di cui 250mila dalla Regione Toscana, 100mila dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e 150mila dalle casse comunali. Nel frattempo l’ascensore e il servo scala esterno sono stati scorporati dall’appalto dell’impresa e assegnati direttamente dal Comune a un’impresa specializzata (Schindler), così da velocizzare i tempi di consegna e di montaggio".

A seguito degli aumenti dei prezzi verificatisi l’azienda appaltatrice dei lavori interni, ha chiesto una revisione degli accordi e su questo ha fermato i lavori che sarebbero dovuti terminare, presumibilmente il 16 novembre dello scorso anno, come recita il cartello affisso. Al momento è in corso una trattativa che, pare, potrebbe sfociare a breve nell’agognato accordo. Resta come sempre abbastanza inspiegabile perché i lavori su edifici pubblici assumano tempi biblici, il viadotto di Maresca ne è un buon esempio. Come abbastanza curioso appare che nel seminterrato del museo ci sia una luce accesa fin dalla chiusura di cinque anni or sono, la cosa ha sollevato un poco di sana ironia da parte dei cittadini: "tanto poi la luce la paghiamo noi, il resto anche".

Andrea Nannini