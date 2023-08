Museo delle gallerie all’asta "Quei luoghi siano pubblici"

"Quante idee sulla Smi. Ma se non c’ero io era tutto al macero". Risponde così l’architetto Gianluca Iori all’ondata di commenti sulla possibile vendita all’asta del Museo e Rifugi Smi. Dopo che, sulle colonne de La Nazione, abbiamo dato notizia che il 10 ottobre si dovrebbe svolgere l’asta per la vendita dell’immobile, sono stati in diversi a voler dire la propria opinione. La risposta di Iori però, sembra invitare a tenere i nervi saldi e la lingua a freno. Sui social si trovano i commenti di David Ulivagnoli, architetto che all’epoca diede il proprio contributo alla nascita del sito museale, che in un suo lungo commento scrive, tra le altre cose: "Non posso e non voglio dare alcun segno di vicinanza a chi, subito dopo i fasti della cerimonia di inaugurazione e di tutto il (gran bel) lavoro fatto, ha pensato di allontanarmi (potrei anche dire: ’di farmi fuori’) dal progetto Museo Gallerie di Campo Tizzoro. Non sono stati celebrati (l’anno scorso) i 10 anni dall’inaugurazione – aggiunge – , ma è stato fatto, sul finire dell’anno, un articolo sul taglio alla corrente elettrica per troppe spese".

L’ex sindaco di Cutigliano, Tommaso Braccesi, ringrazia invece l’Irsa e inserisce l’ipotesi di un cambio di proprietà: "Si tratta di un Museo unico e in particolare delle straordinarie gallerie antiaeree sotterranee – spiega –. Dispiaciuto di tale evento, ringrazio comunque l’Irsa per quanto fatto in questi anni. Adesso sarebbe opportuno che tali luoghi diventassero pubblici e quindi suggerisco a Comune, Unione dei Comuni e Regione Toscana di farsi avanti per l’acquisto degli immobili e lo sviluppo di un progetto culturale integrato con l’Ecomuseo della Montagna pistoiese. Se però fossi uno scommettitore – conclude –, punterei un euro su una futura proprietà privata".

Mauro Banchini, ex consigliere comunale a San Marcello, invece mette l’accento sulle "potenzialità di quell’area e di quei rifugi, che sono evidenti. Quelle, oltretutto, notoriamente sono zone di grandi passaggi e battaglie storiche. Si dice Annibale e Catilina. Di sicuro Ferrucci e Resistenza. E l’eterna (purtroppo) contemporaneità della violenza bellica potrebbe stimolare spazi su guerra e pace, sulle mediazioni. E sulla originalità dell’articolo 11 della nostra Costituzione. Sulla contraddizione di produrre strumenti bellici. Sugli sforzi per cercare, negli scenari di guerra, una pace basata sulla giustizia. L’asta – commenta – offrirebbe una opportunità che una mano pubblica (locale e regionale) davvero capace di visione dovrebbe cogliere. Occorrerebbe coinvolgere enti nazionali e università, associazioni e realtà del pacifismo e della mediazione". Al momento però non sono proposte soluzioni, sempre che ce ne sia bisogno perché, giova ricordarlo, l’area ha un proprietario che è l’Irsa, che l’asta riguarda solo una parte del bene e che Iori afferma che si tratti di un errore burocratico. Quindi parafrasando, Mark Twain, "La notizia della mia morte è fortemente esagerata".

Andrea Nannini