Muratore per impresa edile. E installatori di Pvc

Nella zona della lucchesia si ricerca, per impresa edile un muratore. La persona sarà impiegata per eseguire opere murarie di vario genere ed altre lavorazioni connesse utilizzando prodotti leganti con materiali di costruzione tradizionali o impasti e con inerti. I lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto stabilito dalla documentazione tecnica. Preferibile esperienza. Contatti telefonici per candidarsi: 340 9802467. E-mail: [email protected]. A Capannori, invece, si ricercano due installatori di coperture in pvc. L’obiettivo è di formare un futuro caposquadra (o caposquadra) addetto/a al montaggio anche in quota di strutture metalliche con copertura in tessuto pvc. Per informazioni e candidature contattare Elisabetta Nottoli al numero 0583 961945 o via e-mail all’indirizzo [email protected]