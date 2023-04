Mura urbane in decadenza "Occorre intervenire ora"

Intervenire prima ancora che accada l’irreparabile. E farlo non limitandosi a chiedere e richiedere risorse, bensì mettendo sul piatto idee e progetti per valorizzare il patrimonio. Oggetto del discutere tornano ad essere le mura urbane all’indomani dell’ennesimo crollo che le ha interessate (ferendo stavolta una porzione di quelle che insistono su via Pacinotti, zona Palazzina Coppedè) nell’intervento che arriva dai consiglieri Pd Lorenzo Boanini e Antonella Cotti. "’Una radice ha causato il distacco di circa cinque metri’: così l’amministrazione – chiosano i due DEM – conferma che non si sta occupando più da anni delle mura urbane. La manutenzione è sotto gli occhi di tutti, inesistente. Vegetazione che imperversa e si insinua nelle crepe che sono causate dal tempo e dalla mancanza di accorgimenti adeguati. L’assessore Bartolomei si difende urlando che non ci sono risorse se non si aderisce a bandi – aggiungono – e così ha anche risposto alle nostre richieste durante la commissione sugli investimenti pluriennali riguardanti il bilancio".

L’episodio di questa settimana si inserisce in una serie di altri recenti crolli che hanno riguardato altre porzioni cittadine, in via Zamenhof nel gennaio scorso e in viale Arcadia nel settembre 2020. Una sequenza che deve destare preoccupazione, come evidenziano i consiglieri che chiedono quindi "all’assessore se si debba attendere un fatto drammatico e grave prima di intervenire o se invece si voglia rapidamente correre ai ripari. È meglio manutenere le mura eliminando le erbacce – dicono Boanini e Cotti – oppure ritrovarsi a chiudere ogni tratto di strada della città come fatto in via Modenese? Questo patrimonio artistico della città deve essere valorizzato e non lasciato a se stesso. Auspichiamo che la Giunta produca progetti migliori di quelli presentati finora".

A scontare il peso maggiore del danno, oltre al patrimonio che certamente ne esce ancor più spezzettato, il tetto di una struttura sottostante in corrispondenza del quale si trova il bar-ristorante Coffedè che ha dovuto necessariamente provvedere a modificare l’offerta al pubblico: "Il ristorante è chiuso in questi giorni per una decisione presa prima del crollo – precisa Pablo Luisi, uno dei soci –. Riapriremo da martedì nelle modalità di sempre, cioè per pranzo da lunedì a sabato. Il danno dovuto al crollo si ripercuote sulla sala, il che ci costringe a ridurre il numero dei coperti, ma ci stiamo riorganizzando per sistemare nuovi tavoli all’esterno".

linda meoni