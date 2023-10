Mura urbane: 40mila euro per la messa in sicurezza

PISTOIA

Passo in avanti, da parte dell’amministrazione comunale, per quanto concerne la manutenzione straordinaria delle mura urbane, nella parte adiacente a piazza Treviso. A metà del luglio scorso, infatti, la parte alta dello storico manufatto ha fatto registrare delle pericolose e preoccupanti crepe fra le pietre ed i sassi che lo compongono, costringendo il Comune a transennare la zona per evitare il passaggio troppo vicino delle auto e dei pedoni ai quali, infatti, è stato lasciato un apposito percorso.

Adesso, come si evince da una recente delibera di Giunta, c’è l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economico per la messa in sicurezza, in modo da poter riaprire interamente la strada ed il marciapiede per il transito dei pedoni. Un progetto dal valore complessivo di 40mila euro che adesso dovrà andare a gara e trovare la ditta che lo realizzerà, che ha l’obiettivo di rafforzare e puntellare quella porzione di mura urbane che, in caso estremo, potrebbe anche sgretolarsi ulteriormente, provocando guai peggiori.

Nello specifico, e comunque senza scendere troppo nel tecnico, si dovrà andare a sistemare il "distacco della testata dal restante corpo della muratura, unitamente alla presenza di alcune pietre lesionate e giunti di malta allentati". Partendo da questa problematica, il progetto parla di pulizia del paramento murario, la realizzazione di cuciture armate a secco di elementi di murature mediante l’installazione di barre elicoidali e l’esecuzione di iniezioni di consolidamento della muratura in pietrame arrivando, poi, alla ripulitura e la chiusura dei fori tutt’ora preesistenti. Inoltre, saranno tolte anche tutte le piante infestanti attualmente presenti in quella zona di mura, spesso concausa dei distaccamenti.

Messo un primo tassello su questo intervento, c’è da ricordarsi ancora degli spazi interdetti qualche centinaio di metri più ad ovest lungo via Zamenhof: da mesi, oramai, le transenne sono al posto degli stalli per auto e c’è bisogno anche in quei frangenti di una specifica progettazione e reperimento risorse per provare a rimettere in sicurezza tutta la zona.

red.pt