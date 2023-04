Pistoia, altro crollo delle mura antiche: "Ferita aperta in pieno centro"

Pistoia, 6 aprile 2023 – Uno squarcio , l’ennesimo, che mostra in maniera sempre più evidente la fragilità delle nostre mura trecentesche. E ancora oggi la fortuna di poter raccontare che nessuno è rimasto coinvolto. Il nuovo enorme buco stavolta si è aperto nella notte tra martedì e mercoledì in via Pacinotti - altezza Palazzina Coppedè, sul lato opposto, per un tratto lungo circa cinque metri che non insiste sulla viabilità – e ha causato la caduta di una pericolosa quantità di detriti sul tetto del bar-ristorante Officine Coffedè che confina proprio con quella parte di antica cinta. Un episodio che ferisce l’orgoglio cittadino e che trasforma in emergenza dichiarata una situazione che prima di ieri appariva già fortemente compromessa.

Non occorre infatti andare indietro di troppo tempo per ricostruire la cronologia dello ‘stadio terminale’ della malattia: era il 21 gennaio di quest’anno quando analoga sorte toccò al perimetro murato di via Zamenhof, scuola Collodi, pieno giorno; a farne le spese fu ‘solo’ un’auto (fortunatamente, è il caso di ripeterlo, senza persone a bordo) parcheggiata lì sotto, il cui vetro andò in frantumi.

Due mesi e mezzo dopo ecco ancora tracce evidenti (ovvero una sfilza di transenne e nastro a interdire sosta e passaggio) a ricordare quanto questa ferita risulti difficilmente sanabile. E chissà ancora per quanto tempo. Ancor più clamoroso, ma altrettanto fortunato per non aver coinvolto persone, fu il crollo del settembre 2020, zona viale Arcadia. Trenta metri di cerchia rovinati sul terreno al di là delle parte pedonale, in un desolante spettacolo fatto di un’enorme montagna di pietre che in molti ancora hanno nitido davanti agli occhi. Stessa zona per datare un altro crollo, stavolta nel 2011, e anche qui le cicatrici che restano ben visibili a chiunque si trovi a passar di sì. Per valutare l’entità del danno e gli eventuali coinvolgimenti di via Pacinotti sono ovviamente accorsi i vigili del fuoco e i tecnici comunali impegnati in un sopralluogo che è durato quasi tutta la giornata. A loro il compito di stabilire ogni dettaglio relativo alla messa in sicurezza.

Dalle Officine Coffedè c’è il tempo e la serenità per tirare un sospiro di sollievo: "Da un punto di vista fisico stiamo tutti bene ed è questa la cosa più importante – ci dicono -. La porzione di muro è crollata su una parte del nostro tetto, quindi gli ingegneri stanno valutando il da farsi. Al momento è chiusa la parte del ristorante, a garanzia di sicurezza per noi e per i nostri clienti".

“Ci siamo subito adoperati per reperire una ditta che possa intervenire in somma urgenza, perché si possa mettere al sicuro l’area – è il commento dell’assessore Alessio Bartolomei che nella tarda mattinata di ieri era in attesa di recepire il verbale redatto dai vigili del fuoco -. E’ evidente che le mura siano alla disperazione. Se non si muove qualcosa, se non c’è un finanziamento che consenta di metterci seriamente le mani non possiamo che proseguire a rattoppi. Il progetto con relativa stima dei costi c’è, risale a due anni fa. Chiedemmo il finanziamento col Pnrr e in un primo momento sembrava dovesse arrivare. Poi la normativa ha imposto la priorità ai comuni del sud e il finanziamento che ci spettava è stato tolto. Insomma, siamo in sostanza in lista d’attesa".