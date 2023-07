Mura crollate Ora è scontro sugli interventi

La discussione più accesa durante l’ultimo consiglio comunale ha riguardato la discussione per la variazione di bilancio ( 19 favorevoli, 4 contrari e 7 astenuti) di poco meno di 10mila euro, per il crollo di una parte di mura urbane in via Zamenhof ad aprile. Bagarre innescata dalle parole del consigliere di "Ale Tomasi Sindaco" Salvatore Patanè che ha aperto alla possibilità dell’abbattimento delle mura, in quanto pericolose e di nessun pregio. "Da un lato si candidano le mura urbane a bandi per la loro riqualificazione – dice il capogruppo Pd, Federica Fratoni – e poi se ne propone l’abbattimento. Come si può proporre di tirarle giù solo perché la loro manutenzione è costosa? Attendiamo lo studio dell’Università sullo stato di conservazione, confidando che l’amministrazione vorrà mettere in campo interventi concreti". Così Mattia Nesti di Pistoia Ecologista e Progressista: "L’amministrazione è in confusione – sottolinea il capogruppo di Pep – Dall’inizio dell’anno la giunta ha portato in Consiglio già 30mila euro di debiti fuori bilancio, per i crolli in via Zamenhof. Ma ha impiegato sei anni per stanziare 20mila euro per un progetto di ricognizione dello stato delle mura. Adesso chiediamo tempi certi progetti per mettere in sicurezza i tratti più critici". A rispondere, per la maggioranza, ci ha pensato Lorenzo Galligani. "Questa vicenda consente di parlare della valorizzazione dei segmenti che hanno vissuto decenni di abbandono – spiega il consigliere di Fdi - In questa direzione vanno la creazione del giardino ritrovato e i lavori in viale Matteotti. Coi progetti già pronti, dovremo intercettare le risorse necessarie per valorizzare quello che ora è un costo per l’amministrazione ed un pericolo per i cittadini".