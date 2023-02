Muore a soli 56 anni stroncato da un infarto

Ha avuto un malore improvviso mentre era sul marciapiedi davanti alla porta di casa sua in via Volta a Quarrata e si è accasciato a terra. Per Andrea Finocchi, 56 anni, malgrado i disperati tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, andati avanti per circa un’ora, non c’è stato proprio nulla da fare.

Il malore fatale ieri mattina: a stroncare la vita dell’uomo è stato con ogni probabilità un grosso infarto. Quando sul posto è intervenuta la Croce rossa comitato piana pistoiese, l’uomo era già privo di conoscenza. In un primo momento era stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso, nella speranza di poter trasportare l’uomo all’ospedale ancora in vita, ma dopo circa un’ora di tentativi di rianimazione i soccorritori hanno dovuto arrendersi e dichiarare il decesso del 56enne.

I funerali di Andrea Finocchi saranno celebrati lunedì pomeriggio alle ore 14,30 nella chiesa di San Biagio a Casini. L’ultimo saluto all’uomo partirà dalle cappelle del commiato di via Brunelleschi a Quarrata.