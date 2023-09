Muore a 55 anni. Storica catechista e punto di riferimento della parrocchia

Se n’è andata nelle scorse ore, vinta dal brutto male contro il quale stava lottando ormai da diverso tempo. E in attesa di poterle renderle l’estremo saluto, la comunità piange Debora Caramelli, scomparsa ieri a soli 55 anni. A dare notizia della sua dipartita è stata la parrocchia di San Michele Arcangelo a Vignole, la stessa chiesa nella quale si terranno domani le esequie dopo il lungo saluto iniziato ieri nelel cappelle del commiato del San Jacopo.

Una figura centrale la sua, a Vignole: Debora era stata per anni una delle catechiste, partecipando attivamente alle attività della parrocchia fino a quando ne ha avuto la forza. "Dopo una lunga malattia, affrontata con tenacia e coraggio, ci ha lasciati una carissima amica – il messaggio che la parrocchia di Vignole ha dedicato ieri a Debora, ricordandone l’impegno – è stata per tanti anni impegnata nella vita parrochiale: nel coro, nel gruppo giovani, come catechista e poi responsabile del gruppo genitori. È stata un dono e un esempio per tutti noi".

Ha lasciato il marito Massimo e i due figli. E anche l’Asd Olmi, la società sportiva del quale il coniuge è – da quanto abbiamo potuto apprendere – segretario, è in lutto. "In questo momento di grande tristezza – si legge in una nota della dirigenza dell’Olmi – tutta la società si stringe intorno al segretario Massimo e la sua famiglia, con grande affetto e commozione". Il club ha già fatto sapere che cercherà di trovare nei prossimi giorni un modo per rendere omaggio alla donna, magari anche prima dell’inizio della prima giornata del campionato di Terza Categoria 202324 (che inizierà il prossimo fine settimana). La salma sarà esposta stamani alle cappelle del commiato della Misericordia di Quarrata. E alle 15 di domani, la cittadinanza potrà stringersi attorno ai familiari, salutando Debora per l’ultima volta.

Giovanni Fiorentino