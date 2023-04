Muore a 37 anni Pietro Biagioni. Era manager della ‘Nesti’

Pistoia, 9 aprile 2023 – La Montagna Pistoiese piange Pietro Biagioni, originario di Lucca, strappato alla vita a soli 37 anni da un male contro il quale ha provato a combattere ma purtroppo invano.

Pietro lascia la moglie Chiara Nesti e un bambino piccolo. La sua famiglia di origine ha avuto per molto tempo il forno a Ponte Coccia, a Bagni di Lucca, poi un negozio di generi alimentari. Dopo il matrimonio con Chiara Nesti, Pietro Biagioni si è trasferito sulla Montagna Pistoiese segnatamente a Cutigliano.

Il suocero è Guido Nesti, figlio di Eolo, entrambi autentici pezzi di storia dell’economia montanina grazie a un’azienda che ha fatto e continua a fare la storia della nostra provincia e oltre: la Nesti Conserve Alimentari srl, un’istituzione nata negli anni ’50. Lo stesso Pietro era entrato a farne parte nel ruolo di direttore commerciale e amministrativo. La tragedia si è consumata venerdì sera dopo un breve ricovero all’ospedale Pacini di San Marcello. La comunità di Abetone Cutigliano sta vivendo ore di dolore immenso e si stringe attorno ai familiari in questo momento di sconforto in attesa di poter portare l’ultimo saluto al 37enne, con il funerale fissato per le 10 di lunedì.