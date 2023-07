Muore a 36 anni per una malattia "Una donna davvero straordinaria"

di Michela Monti

PISTOIA

Si è aggrappata alla vita fino all’ultimo respiro anche se sapeva che la battaglia contro la malattia l’avrebbe persa. Sara Zinone, 37 anni a novembre, è morta circondata dall’affetto della sua famiglia sabato sera all’hospice di Spicchio dove ha trascorso gli ultimi giorni della sua breve vita. Persona solare, preparata, conosciutissima a Pistoia dove ha vissuto prima di trasferirsi a Piacenza nel giugno 2022. Vincitrice di un concorso per magistrato, Sara era la figlia maggiore della vicepreside dell’Anna Frank, Serafina Coglitore, e del dentista Silvio Zinone. Proprio in questi giorni l’amata professoressa avrebbe dovuto festeggiare la meritata pensione e invece insieme al marito di Sara, Franco Grippo, le due sorelle e tutti i familiari ha tenuto ben salda la mano della figlia nella flebile speranza che potesse resistere al peggio qualche attimo in più.

Un vero e proprio lutto quello che ha colpito il comprensivo guidato dalla preside Margherita De Dominicis che ha visto crescere la tenace Sara e l’ha vista spegnersi nel giro di 12 mesi dalla terribile diagnosi. "Da sempre dedita agli studi, brillante e vincente – la ricorda la preside De Dominicis –. A scuola, studiosa e brillante, ma mai superba e sempre generosa. L’abbiamo seguita prima alla primaria del nostro comprensivo poi alle medie all’Anna Frank. Ha frequentato in seguito il liceo scientifico Duca D’Aosta e ha conseguito una laurea in giurisprudenza che prima da avvocato l’ha portata, poi, a fare il concorso da magistrato, vinto anche quello. Ha studiato giorno e notte, ha sacrificato tutto, certo non gli affetti, gli amici cari, le sorelle, quelle no, ma per il resto tutto. Sostenuta in tutto e per tutto. La mamma l’ha aiutata, le comprava caramelle vitaminiche e le preparava cibi che la sostenessero. Poi la gioia: la vincita del concorso in magistratura, il tirocinio alla Corte d’Appello di Firenze, poi nel 2018 il primo incarico come sostituto procuratore alla procura di Lodi. Sara era l’orgoglio della mamma e della famiglia tutta. Non ha mollato. Chi sceglie la professione di magistrato lo fa perché mette al centro l’uomo e la sua umanità e lei ne è testimonianza".

Sara Zinone sarà ricordata da tanti a Pistoia. Oltre alla passione per la legge coltivava anche l’amore per i viaggi, il teatro ma soprattutto l’affetto incondizionato per i suoi familiari e per la vita che ha vissuto fino all’ultimo secondo. In questi ultimi mesi di malattia in tanti si sono stretti intorno alla famiglia per sostenere Sara nella battaglia più dura. A quell’età nulla può essere perduto, non doveva esserlo. E invece la malattia in questo caso, ha avuto la meglio, ma non la tenace generosità di Sara che ha lasciato esplicitamente detto di voler donare le sue cornee. La salma, proprio per questo, da oggi sarà esposta alle cappelle dell’ospedale San Jacopo. Le esequie si svolgeranno alla chiesa di San Michele alle Casermette, dove Sara e Franco si erano sposati ed avevano coronato il loro sogno. Alla famiglia Zinone e Coglitore, alle sorelle di Sara, Simona e Sandra, ai suoi inconsolabili genitori, al marito Franco e tutta la famiglia le più sentite condoglianze dalla nostra redazione.