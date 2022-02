Si sono spente per tutta la notte e fino a stasera le luci sul municipio di Agliana, dove c’è la sede del consiglio comunale. Anche l’amministrazione comunale di Agliana ha così aderito all’iniziativa promossa da Anci Toscana che invita a spegnere le luci, in segno di protesta simbolica, su palazzi e simboli cittadini per far sentire la voce dei sindaci contro il caro bollette. I comuni lanciano così il loro messaggio di protesta contro l’aumento dei costi dell’energia elettrica, diventato insostenibile non solo per famiglie e imprese ma anche per gli enti locali.

