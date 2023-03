Municipale, la rivoluzione femminile "Con noi più empatia e sensibilità"

di Elisa Capobianco PISTOIA Alle donne consiglia di non rinunciare mai alla propria identità, di non porsi limiti nell’immaginare il futuro. "Perché abbiamo tante e grandi risorse, talvolta anche superiori a quel che crediamo... Basta non rinnegare la propria natura, basta non pensare di poter avere più successo imitando gli uomini e impegnarsi con determinazione per realizzarsi". Quarantatré anni, pratese d’origine, Ernesta Tomassetti è la comandante della polizia municipale di Pistoia da gennaio 2021. Più giovane dell’omologa livornese, insieme sono le uniche due donne in questo ruolo considerando il livello di comandi provinciali. Tomassetti indossa la divisa che ha sempre sognato di indossare, "già dalle scuole elementari" si ricordano e le ricordano ancora con affetto gli ex compagni di classe. Quando ci ripensa un sorriso le si disegna in volto: il suo percorso professionale, del resto, ha richiesto costanza e dedizione, ma ha portato a risultati evidenti che hanno fatto parlare della nostra città anche nella Capitale. Il 27 febbraio, infatti, è arrivato un premio – "inaspettato", dice senza falsa modestia – direttamente dalle mani del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per aver soccorso, mentre era fuori servizio a Prato, una donna picchiata per strada dal partner. Nella stessa occasione (“Premio Anci per...