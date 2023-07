Municipale anche di sera Controlli con... sanzione

La sicurezza stradale al primo posto. Nella giornata di mercoledì, le pattuglie della polizia municipale di Pistoia hanno effettuato controlli straordinari finalizzati a prevenire tutti quei comportamenti che destano preoccupazione sul fronte della sicurezza stradale. I controlli, proseguiti anche di sera, sono stati eseguiti con l’ausilio di Yeti, il pastore tedesco in dotazione all’unità cinofila del Comando. Sono stati controllati numerosi veicoli e riscontrate diverse violazioni. Tra queste, tre per mancata revisione del veicolo (173 euro), una sanzione per mancata copertura assicurativa del veicolo (5 punti, 866 euro, con sequestro del veicolo), quattro sanzioni per guida con l’utilizzo del cellulare (5 punti e 165 euro) e quattro per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, una delle quali elevata perché il conducente trasportava un bambino privo dei sistemi di ritenuta (5 punti e 83 euro). Sanzionato, inoltre, il conducente di un veicolo che, nonostante avesse l’obbligo di prescrizione “alcol zero alla guida”, l’ha violava.