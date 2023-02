Multiutility, Tomasi ha votato "no" al cda

È passato a undici membri il consiglio di amministrazione della nuova Multiutility Toscana – dai cinque originari di Alia Servizi Ambientali – la società nella quale si sono fuse Acqua Toscana, Consiag e Publiservizi. Ma non con il voto favorevole del sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi che ha detto no all’ampliamento del cda approvando però la proposta dei nomi. "Sull’allargamento a undici del cda non c’è stata alcuna comunicazione né condivisione prima dell’assemblea, né alcuna spiegazione – spiega Tomasi chiamato a commentare la scelta –. Da qui la contrarietà che ho voluto esprimere insieme ad altri sindaci: di centrodestra ma anche di centrosinistra, a dimostrazione di quanto questo modo di procedere sia assolutamente da evitare. Una logica territoriale deleteria e i problemi interni alla sinistra non devono essere anteposti alle questioni fondamentali che abbiamo la responsabilità di affrontare per garantire servizi adeguati ai cittadini. Abbiamo scommesso su una multiutility non per litigare sulle poltrone ma per lanciare la sfida su investimenti, ecologia, tariffe più basse. Una sfida che deve essere condivisa in Toscana".

Come spiegato su La Nazione di ieri, l’obiettivo dell’operazione di allargamenti, già annunciata in occasione dell’atto di fusione che ha portato alla nascita della Multiutility stessa, è dare rappresentanza a tutti i nuovi azionisti della società. I nuovi componenti nominati dall’assemblea dei soci sono Marco Baldassari, avvocato (espressione di Pistoia); Francesca Calamai, dottore commercialista; Francesca Panchetti, manager del gruppo Kering; Lorenzo Perra, presidente di Publiacqua; Nicola Perini, presidente di Cispel Toscana; Filippo Sani, dottore commercialista. I nuovi membri si uniscono al cda fino alla regolare scadenza, ossia l’approvazione del bilancio 2022.

e.c.