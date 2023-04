Multiutility La raccolta firme contro la quotazione in Borsa

A Pistoia è partita ieri nel cuore del centro storico la raccolta di firme per il referendum comunale contro la quotazione in Borsa della nuova società Multiutility, che raccoglie i servizi essenziali per i cittadini. A chiedere il voto popolare è il Comitato referendario comunale, che riunisce numerose associazioni e alcuni partiti politici. Si tratterebbe nell’eventualità, di un referendum consultivo ai sensi dello statuto comunale.

"È sorprendente quanto la gente abbia voglia di partecipare – afferma Rosanna Crocini, presidente del Comitato referendario di Pistoia –, una partecipazione che è stata negata nella costruzione della Multiutility, che comprende servizi, come l’acqua, che già con il referendum del 2011 avevamo scelto che rimanesse totalmente pubblica. La Multiutility ormai c’è, è stata fatta senza consultare i cittadini, adesso l’unica cosa che possiamo fare è il referendum consultivo contro la quotazione in Borsa".

"Una società quotata in borsa dovrà garantire agli azionisti che hanno investito in quella società o alla quale hanno prestato capitali una remunerazione e un profitto, noi – afferma Sonia Soldani, componente del Comitato – vogliamo invece che il profitto dell’acqua non sia di nessuno fuorché del Comune, del territorio e dei cittadini".

Come si ricorderà il percorso per arrivare alla costituzione di questa nuova realtà è stato tortuoso con proteste e maluri trasversali che hanno trovato unite più territori provinciali. Adesso questa nuova sfida.