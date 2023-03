Multiutility, Agliana dice ’no’ "Ci uniamo ai Comuni dissidenti La partita è ancora da giocare"

L’amministrazione comunale di Agliana è pronta a unirsi ai Comuni ‘dissidenti’, cioè quelli che hanno votato ‘No’ alla Multiutility dei servizi e ora vogliono portare avanti la loro battaglia per far sentire la loro voce. Sono sette le amministrazioni comunali già unite per avere più forza: Sesto Fiorentino, Calenzano, Cantagallo, Fiesole, Londa, San Godenzo e Vaglia. Il sindaco di Agliana, Luca Benesperi, ha preso i primi contatti. "Ho parlato con il sindaco di Vaglia, Leonardo Borchi – riferisce Benesperi – dell’eventuale aggregazione, in vista della sottoscrizione di patti parasociali fra i Comuni, con lo scopo di unirsi per contare di più nella Multiutility". L’aggregazione dovrà essere approvata dal consiglio comunale. I Comuni già aggregati arrivano a detenere più del 5% delle azioni e potrebbero superare il 6% con l’adesione del comune di Agliana (0,89%). "Avere più del 5% - spiega il sindaco di Agliana – consente il diritto ad un proprio rappresentante nell’assemblea. I Comuni già aggregati si sono uniti anche per vicinanza territoriale ma noi possiamo aderire al percorso aumentando la possibilità di portare avanti le battaglie sui temi che ci hanno portato a votare contro la Multiutility. E’ una partita tutta da giocare – prosegue il primo cittadino – che affronterà diverse questioni: i dividendi di cui non sappiamo né tempi né percentuali, la ripubblicizzazione della rete idrica, ma è fondamentale anche avere certezze su investimenti concreti per nuovi servizi e tariffe contenute, perché in Toscana paghiamo l’acqua più cara rispetto a tutta l’Italia".

Tra le ragioni del voto contrario alla Multiutility c’è la quotazione in Borsa, ma su questo, nonostante l’aggregazione non sarà possibile avere voce, però l’obiettivo è trovare una sintesi tra le amministrazioni comunali per portare nelle assemblee le richieste che vengono dai territori, perché c’è il timore che i piccoli Comuni vengano penalizzati e questo soggetto sia ancora più lontano dai cittadini. Il consiglio comunale di Agliana, nell’ottobre 2022, bocciò la Multiutility: 9 voti contro, 3 favorevoli e 4 astenuti. Una votazione arrivata dopo un consiglio comunale aperto e i lavori della commissione, due riunioni alle quali avevano partecipato i vertici di Alia (nel consiglio aperto) e di Publiacqua (in commissione) ma i vantaggi prospettati dai rappresentanti delle due società non avevano convinto. Tra le ragioni del ‘No’ il grande nodo dell’acqua che potrebbe finire quotata in Borsa mentre nello statuto del comune di Agliana si riconosce il diritto all’acqua come bene pubblico.

Piera Salvi