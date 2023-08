Multe per oltre 4 milioni a Pistoia: Sanzione media di 72 euro pro capite nel 2022

Dai 174 euro di Milano ai 2,2 euro di Latina. La spesa pro capite

(per automobilisti e motociclisti) annua per far fronte a sanzioni legate alla violazione del Codice della Strada divide in due il Paese. E Pistoia si trova nella parte alta della graduatoria, con 72 euro di sanzione media. Ma andiamo con ordine. Nel 2022, considerando le 102 città capoluogo di provincia che hanno pubblicato i dati relativi ai proventi legati alle contravvenzioni stradali, l’importo complessivo supera i 793 milioni di euro. Solo Milano ha incassato 151 milioni di euro distaccando di quasi 20 milioni Roma (133 milioni). Terza Firenze con 46 milioni di proventi complessivi. Seguono, per quanto riguarda la Toscana, Siena, Prato e Livorno, con Pistoia che si piazza al quinto posto con 4 milioni e 148mila euro circa di proventi nell’ultimo anno (di cui circa 700mila euro per le contravvenzioni legate ai limiti di velocità. Per quanto riguarda la sanzione media, dopo Milano, riecco Firenze (170 euro a testa) e Bologna (163 euro). In Toscana, Pistoia si piazza al quarto posto con 72 euro per sanzione media, dietro anche a Siena e Grosseto. Sono questi – secondo un’analisi congiunta di Facile.it e Assicurazione.it – "i guidatori più multati d’Italia". Tra i conducenti meno multati lo scorso anno al secondo e terzo posto figurano i cittadini di Agrigento (2,5 euro) e Aosta, dove la multa media è di 4,1 euro. A livello regionale il record nazionale di incassi per le multe è della Lombardia con oltre 193 milioni e mezzo di euro. Ma anche la Toscana non scherza affatto.