I pistoiesi al volante: guidatori sempre più indisciplinati con il cellulare e senza cinture

Pistoia, 17 maggio 2024 – Violazioni al codice della strada in forte incremento a Pistoia nel corso del 2023. È il dato più significativo che emerge dal report dell’attività della Polizia municipale, illustrato ieri nella Sala maggiore del Palazzo comunale dalla comandante, Ernesta Tomassetti, nell’ambito dei festeggiamenti per i 162 anni dalla fondazione del Corpo.

"L’attività del 2023 – ha affermato Tomassetti – è stata molto intensa. Vi è stato un aumento delle sanzioni elevate, purtroppo anche di quelle ritenute più pericolose per la sicurezza stradale, mi riferisco in particolare all’utilizzo del telefono cellulare durante la guida, dove abbiamo registrato un incremento di sanzioni del 75%. sono aumentate invece del 28% le sanzioni per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e abbiamo registrato anche un aumento dei veicoli che circolano sulla strada senza revisione e senza assicurazione". Per quest’ultima violazione l’incremento rispetto al 2022 è stato del 21%, passando da 199 a 242. Per quanto riguarda, invece, la violazione dei limiti di velocità, anche questi in aumento rispetto al 2022, sono stati elevati circa 32.000 verbali. Aumentano anche le infrazioni negli spazi riservati alle persone invalide, che nel 2023 sono state 342, contro le 183 dell’anno precedente. Le multe per guida senza patente passano da 10 nel 2022 a 39 nel 2023 e la mancanza di revisione del veicolo da 235 (2022) a 1.075 (2023).

"Abbiamo avuto anche un lieve aumento di sinistri stradali – prosegue la comandante – per fortuna con una diminuzione di quelli con esito mortale. La causa più frequente rimane la distrazione del conducente. Abbiamo avuto anche un aumento delle violazioni in materia ambientale, per le quali sono state elevate circa 430 sanzioni".

Diminuiscono invece le violazioni per l’attraversamento con il semaforo rosso (2.250 nel 2023 contro le 3.143 del 2022), mentre i sinistri stradali nel 2023 sono stati in totale 505 (furono 456 nel 2022). In particolare aumentano gli incidenti con feriti, ma diminuiscono quelli con esito mortale (2 nel 2023, contro i 5 del 2022). Le persone che si sono date alla fuga dopo un sinistro sono state 60, di queste ben 53 sono state subito rintracciate.

Le strade con la maggiore incidentalità sono risultate via Toscana (23 sinistri nel 2023), via Fiorentina (22), viale Adua (21) e via Enrico Fermi (20). In totale i verbali elevati nel corso del 2023 sono stati 99.106 (nel 2022 furono 95.847). La comandante Tomassetti ha annunciato anche che a breve sarà aperto un distaccamento della polizia municipale nella zona delle Fornaci e che il corpo verrà dotato anche di un drone.