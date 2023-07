Movimento 5 stelle a fianco della Caritas Consegna del vestiario raccolto dagli attivisti

Dopo la raccolta di inizio anno cha ha portato tanti libri e giochi per i più piccoli, gli attivisti del Movimento 5 stelle di Pistoia hanno portato avanti l’impegno volto a reperire vestiario per chi ne ha bisogno. "Attraverso banchini e passaparola, siamo riusciti a mettere insieme una grande quantità di capi – fanno sapere in una nota – che abbiamo provveduto a consegnare al Centro Mimmo della Caritas. Vogliamo ringraziare le tante persone che hanno risposto al nostro appello – proseguono –, non solo per quanto donato materialmente, ma per aver testimoniato, con il loro gesto, uno spirito di solidarietà e di comunione di cui si avverte una estrema necessità. Questa continua ad essere la nostra idea di politica – affermano gli esponenti locali del M5s –: occuparsi dei bisogni generali e primari".

"Colgo l’occasione per fare due inviti – aggiunge l’attivista Nicola Maglione –: a coloro che si dichiarano contrari a misure di sostegno come il reddito di cittadinanza, di fare una visita presso la Caritas, le Case Famiglia, le loro mense, parlare con i loro appassionati operatori e con chi è costretto a chiedere loro aiuto. Toccherebbero con mano la realtà e son certo che molti cambierebbero la propria idea iniziale, condizionata da una narrazione spesso approssimativa e falsa. Il secondo invito è rivolto al consiglio comunale – continua –. E’ passato più di un anno da quando presentai la proposta sul ’reddito alimentare’ (approvata all’unanimità, ndr) che prevedeva la possibilità di distribuire, attraverso i servivi sociali, i generi alimentari invenduti che altrimenti gli operatori della distribuzione gettano come rifiuti. Niente è stato fatto ma nel frattempo le persone in difficoltà aumentano e continuare a sprecare beni essenziali, anzichè donarli, è vergognoso".