Motociclista si schianta contro guardrail a Pistoia, gravi le ferite

Un’altra giornata di fuoco sulle strade della nostra provincia, dopo una settimana segnata da sinistri gravi e anche mortali. Verso le 11.30 di ieri via Modenese, a Pistoia, si è trasformata ancora una volta in teatro di incidenti. Protagonista stavolta un motociclista che è caduto rovinosamente a terra dopo aver perso il controllo del proprio mezzo. Violento l’impatto contro il guardrail: il 50enne è rimasto immobile lungo l’argine della discesa, facendo temere il peggio agli automobilisti di passaggio.

Tra questi due che hanno avviato le prime procedure di soccorso allertando intanto il 118.Immediato l’arrivo sul posto dell’ambulanza della Misericordia di Pistoia e dell’automedica inviata dallca centrale che hanno stabilizzato il centauro per trasportarlo in codice rosso all’ospedale San Jacopo di Pistoia, per le gravi ferite riportate agli arti. Da quanto appreso, non risulterebbe però in pericolo di vita.