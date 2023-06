Mostra celebrativa su Enrico Coveri al Liceo Petrocchi, 78 opere degli artisti contemporanei

Una nuova mostra su Coveri al liceo artistico Petrocchi. Un evento celebrativo non solo del famoso stilista ma anche della fine di un percorso, la chiusura di un cerchio. "Proprio al mio arrivo come dirigente in questa scuola nel 200708 feci una mostra in onore di Enrico Coveri - ha spiegato la preside del Petrocchi, Elisabetta Pastacaldi -. Questo perché scoprii che, essendo pretese, anche lui era stato iscritto qui. E adesso, siccome terminerò la mia esperienza al Petrocchi il 31 agosto, ho deciso con la collaborazione di Carlo Palli, di concludere chiudendo con questa nuova mostra su Coveri. Sono contentissima. Anche perché questa è molto diversa dall’altra dove c’erano abiti della collezione storica o la sfilata di abiti degli studenti. Invece questa volta si tratta di una serie di quadri, 78, che sono fatti in onore di Enrico Coveri, non dai miei studenti ma da artisti contemporanei".

Le opere della mostra Pianeta Coveri sono esposte sotto il loggiato all’interno del chiostro del liceo e rimarranno visitabili proprio fino al 31 agosto. "È un ciclo di mostre, che ho ideato, su grandi artisti - ha spiegato Carlo Palli, ideatore e curatore della mostra -. Venticinque grandi personaggi pratesi di tutti i tempi, dall’alto Medioevo fino a oggi. Ho già fatto quella su Paolo Rossi, questa su Coveri è la seconda mostra e ne ho già altre due pronte, che sono su Curzio Malaparte e Francesco di Marco Datini. Qualcuno mi ha chiesto come mai questa su Coveri a Pistoia. La risposta è perché pochi mesi fa, confesso che non lo sapevo, ho scoperto che Coveri ha studiato proprio qui al liceo Petrocchi".

Gabriele Acerboni