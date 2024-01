Omicidio ad Agliana, i dubbi e le ipotesi. Si segue la pista patrimoniale

Agliana (Pistoia), 10 gennaio 2024 – E’ verso la pista patrimoniale che si starebbero dirigendo le indagini sulla morte di Alessio Cini, il 57enne trovato semi carbonizzato davanti alla sua abitazione ad Agliana. L’autopsia ha permesso di chiarire come l’uomo sia stato prima picchiato selvaggiamente e poi cosparso di liquido infiammabile prima di essere dato alle fiamme.

Le indagini dei carabinieri, dirette dal sostituto procuratore Leonardo De Gaudio, sono concentrate ora nella ricerca dell'assassino o degli assassini. Secondo quanto si apprende, sulla testa e sul corpo sarebbero stati trovati traumi e lesioni che sono precedenti all'incendio e che fanno pensare ad un'azione violenta tale forse da aver causato la morte dell'uomo.

Chi ha ucciso Alessio Cini voleva cancellare le tracce del delitto. L’uomo viene descritto come una persona perbene e non aveva precedenti penali. Svolgeva una professione molto richiesta nel distretto tessile pratese. Dalle indagini però emergerebbe una preoccupazione recente, legata alla perdita della casa, proprio l'appartamento davanti al quale è stato trovato ucciso la mattina dell'8 gennaio. L'abitazione era finita all'asta dopo alcune vicende finanziarie che evidentemente non era riuscito a fronteggiare. La pista patrimoniale è quella privilegiata dagli inquirenti, ma non è l’unica.

In un primo momento, trattandosi di un cadavere semi carbonizzato, gli inquirenti avevano preso in considerazione anche la possibilità che l’uomo si fosse suicidato, ma fin da subito è apparso chiaro come quella del delitto fosse in realtà l’ipotesi più probabile. Vicino al corpo non sono state trovate né taniche di benzina né oggetti che facessero pensare ad un gesto volontario eseguito sul posto.

Secondo quanto è stato ricostruito dagli investigatori dei carabinieri, Cini sarebbe probabilmente uscito dalla sua villetta nel cuore della notte, indossando abiti da casa. Ma non è chiaro ancora il motivo. Per questo gli investigatori stanno passando al setaccio anche il suo cellulare alla ricerca di indizi e sono stati ascoltati i residenti nella zona e la cerchia delle sue amicizie. In base a quanto appreso, Cini si era anche rivolto ad alcuni di loro per trovare un appartamento a Prato.