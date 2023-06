Morto a un mese dall’incidente Il lungo addio a Giampaolo Gori

Non ce l’ha fatta Giampaolo Gori detto ’Nasi’, l’88enne che il 18 aprile scorso rimase gravemente ferito a bordo della sua auto in uno scontro con un’altra vettura a Ferruccia all’incrocio tra via Ceccarelli e via Case Gori presso l’area del Mollungo. L’uomo dal giorno dell’incidente era ricoverato in terapia intensiva a Careggi, dove era stato subito trasportato d’urgenza dopo le prime manovre di soccorso, ma purtroppo per le gravi ferite riportate non aveva più dato cenni di miglioramento. Accanto all’anziano che era alla guida si trovava la moglie, anche lei rimasta ferita ma in modo non altrettanto grave nel violento impatto, estratta a fatica dall’auto con l’intervento dei vigili del fuoco e poi ricoverata all’ospedale San Jacopo.

Dispiacere e messaggi di cordoglio alla famiglia sono arrivati da parte della comunità della Ferruccia dove Gori era molto conosciuto soprattutto per il suo carattere sempre scherzoso e gioviale. Persona sempre attiva nelle iniziative della frazione, partecipava volentieri alle varie manifestazioni e amava intrattenersi con amici e conoscenti al circolo La Tranquillona. Ma un’altra passione aveva fatto parte dela vita di Giampaolo Gori: era stato uno dei pionieri della realizzazione dei primi campi da golf del Golf club di Quarrata, dove ancora amava andare a giocare e trascorrere un po’ del suo tempo libero. Nonno affettuoso e sempre disponibile, Giampaolo Gori lascia la moglie Deanna e le figlie Laura e Gianna.

"È sempre stato un uomo sorridente, allegro, di compagnia – ne traccia un ricordo la figlia Laura – sapeva stare con tutti, era a proprio agio sia con i giovani che con quelli della sua età. Purtroppo le ferite e i traumi a livello spinale che aveva riportato nell’incidente erano troppo gravi e non ce l’ha fatta". I funerali di Giampaolo Gori si svolgeranno domani, lunedì 12 giugno, alle ore 16 presso la chiesa dei santi Filippo e Giacomo della Ferruccia.

Daniela Gori