Morte di un giovane campione Dal processo la verità per Michael Un fitto calendario di udienze

Le compagnie assicuratrici avevano chiesto di essere estromesse entrambe dal processo per la morte, in gara, di Michael Antonelli, promessa del ciclismo italiano, e dove sono state chiamate in causa quali responsabili civili. Il giudice Pasquale Cerrone ha sciolto ieri mattina la sua riserva: resta Unipol, Lloyd no, estromessa su base di giurisprudenza. La richiesta di estromissione di Unipol è stata invece dichiarata inammissibile e resta, quale responsabile civile, in caso di condanna, anche se, a prescindere dal processo penale, entrambe le compagnie potranno comunque essere chiamate a risarcire. Il processo riprende il 10 ottobre con un fitto calendario di un’udienza al mese e la probabilità della sentenza entro la fine dell’anno. E sarà proprio in ottobre che il dibattimento entrerà nel vivo con la testimonianza del maggiore dei carabinieri Bagnolo, che aveva svolto le indagini, dirette dal pm Leonardo De Gaudio, e di uno dei consulenti tecnici fra gli ingegneri che si erano espressi su questa tragedia e secondo il quale si erano evidenziate gravi carenze sulla sicurezza. L’accusa, come si ricorderà, punta proprio sulle condizioni di sicurezza di quella gara: la presenza di addetti con un fischietto, con una bandiera per segnalare quel tratto, una barriera di protezione, avrebbero potuto salvare la vita di Michael, che aveva 22 anni. Il ragazzo morì in seguito ai traumi, e alle successive complicazioni, riportati dopo la rovinosa caduta avvenuta durante la 72° edizione della Firenze-Viareggio. Il giovane, originario di San Marino, era tesserato per la Mastromarco Sensi Nibali di Lamporecchio. Era il 15 agosto del 2018 quando avvenne il terribile incidente. Michael finì in una scarpata mentre era impegnato a percorrere la discesa lungo il Monte Oppio, poco prima di Limestre, nel comune di San Marcello Piteglio. Le conseguenze furono devastanti. Fu ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Careggi di Firenze per il grave trauma cranico, contusioni e lacerazioni polmonari. Morì il 3 dicembre 2020 per insufficienza respiratoria acuta da covid in un soggetto ormai fragile. La famiglia chiese poi la riapertura delle indagini. I legali di parte civile sono gli avvocati Fiorenzo e Alberto Alessi di Rimini e l’avvocato Flavio Moscatt, anche lui del foro di Rimini.

Sotto processo ci sono Rodolfo Gambacciani 71 anni, di Prato, quale direttore di gara e Gian Paolo Ristori, 82 anni, di Firenze, presidente della società organizzatrice. Sono difesi dall’avvocato Nuri Venturelli, legale della Federazione ciclistica italiana.

l.a.