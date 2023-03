Morte di Joann La ricerca della verità "Quella sera in ospedale c’era il caos"

E’ ripreso ieri in San Mercuriale, davanti al giudice Pasquale Cerrone, pubblico ministero Leonardo De Gaudio, il processo per la morte dell’artista americana Joann Zinkand, 74 anni, che viveva da molto tempo a Pistoia e che morì al San Jacopo il 27 luglio del 2019 dopo un’agonia di sette ore al pronto soccorso. Ieri mattina sono stati ascoltati alcuni testimoni chiamati dalla difesa: l’infermiere di triage, una caposala e il medico responsabile, all’epoca, del pronto soccorso. Hanno spiegato il funzionamento e le procedure del pronto soccorso e in particolare di quella sera. "L’amica della signora Zinkand – come ci ha poi spiegato l’avvocato Cristina Meoni, che difende l’infermiera Diletta Martini di Prato, sotto accusa per omicidio colposo con il medico Paolo Mazzini, anche lui di Prato e difeso dall’avvocato Stefano Pinzauti – ha sostenuto che quella era stata una serata tranquilla, ma noi abbiamo potuto documentare che il pronto soccorso era sovraccarico e che il personale reperibile era stato richiamato. La signora era dolorante, sudata per la tachipirina, ma presente a se stessa". Il processo riprende il 27 giugno con gli ultimi testi della difesa ed è già stata fissata anche l’udienza del 14 luglio per la probabile discussione. La nipote di Joann Zinkand, Selah Kaiser, è parte civile in questo processo ed è rappresentata dall’avvocato Andrea Gallori del foro di Firenze. Molto peso avranno in questo procedimento le perizie, che hanno visto un esito contrapposto: per i consulenti dell’accusa la paziente ebbe un’embolia polmonare, e la morte sopravvenne per disidratazione, che si sarebbe potuta evitare con una massiccia reidratazione, mentre per il perito delle difese la morte di Joann fu dovuta a un fatto cardiaco acuto e imprevedibile, in un quadro clinico già compromesso.

l.a.