Morte 87enne a Montale: inutili i soccorsi

Un uomo anziano, di 87, anni è morto ieri pomeriggio per un malore mentre percorreva a piedi la via Eugenio Montale. Intorno alle 17.30 l’anziano stava tornando dal Parco dell’Aringhese dove aveva partecipato insieme a tanta altra gente alla Festa dell’Uva. La via Eugenio Montale è la strada a senso unico che collega il parco al centro del paese.

L’uomo stava camminando per la strada, utilizzando come sempre il suo bastone per appoggiarsi, lungo il marciapiede in una parte della carreggiata segnata come pista ciclo-pedonale. Ad un certo punto un vicino, un giovane che in quel momento si trovava davanti alla sua abitazione dall’altra parte della strada, ha visto l’anziano accasciarsi a terra. Colto da malore improvviso l’uomo è caduto. Il giovane che ha assistito alla caduta ha subito chiamato i soccorsi. La centrale del 118 ha fatto intervenire la Croce d’Oro di Montale che ha la sua sede a poche centinaia di metri ed è quindi intervenuta molto rapidamente. I soccorritori hanno messo in atto le manovre previste per la rianimazione ma hanno dovuto constatare che non c’era più niente da fare. I vicini sono usciti di casa e non hanno potuto far altro che assistere impotenti alla scena. Sul posto sono intervenuti prontamente anche i carabinieri di Montale con una loro pattuglia. Sono stati avvisati i parenti dell’anziano che abitava non lontano dal punto in cui è stato colto da malore.

I familiari sono arrivati sul posto e si sono tenuti stretti l’uno all’altro di fronte al corpo dell’anziano che era adagiato tra la strada e il marciapiede coperto con un telo posto dai soccorritori. L’ambulanza con i soccorritori e i carabinieri non hanno potuto fare altro che restare sul posto fino a che non si è potuto procedere alla rimozione del corpo.

Giacomo Bini