Moria di gamberi nell’Agnaccino

Moria dei gamberi nel fosso Agnaccino, in via Guido Rossa, nella zona industriale. Su segnalazione di un cittadino è intervenuta la Protezione Civile, allertata dai Carabinieri Forestali di Pistoia, che ha attivato il Dipartimento dell’Arpat. Gli operatori, dopo il sopralluogo nel punto segnalato, hanno risalito il fosso di qualche decina di metri, verificando che vi erano altri gamberi morti e materiale biancastro depositato sul fondo. Sembrava tipo sale, ma non si avvertiva alcun odore particolare. Le analisi non hanno evidenziato nulla di anomalo. L’area dello sversamento e della moria è risultata comunque limitata e, a breve distanza, più a monte, il fondale del fosso appariva limpido. Al termine dell’ispezione il fenomeno era in esaurimento. Arpat ricorda di essere intervenuta più volte in quel tratto del fosso Agnaccino, anche nel febbraio di quest’anno. Ha chiesto al Comune di Montale: "Di attivarsi con ricerche sulle concessioni originarie anche con video ispezione, necessarie in quanto l’amministrazione comunale non dispone di una planimetria della zona industriale con il reticolo delle canalizzazioni, necessario per individuare l’origine degli sversamenti più volte segnalati in questo tratto e rendere efficaci gli interventi di Arpat".

Giacomo Bini