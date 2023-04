Morì sciando sulle piste di Abetone "Mancava la segnaletica di legge Condannate i due responsabili"

"Quella mattina sulla pista Zeno Uno dell’Abetone mancava ogni tipo di segnaletica. Oltre ai i pali che delimitavano il tracciato, infatti, avrebbero dovuto esserci anche i segnali obbligatori per legge, che informano sulla chiusura della pista, con numeri e colori. Una segnaletica simile a quella che si trova su strada (con forme rotonde e quadrate), e che deve essere ripetuta lungo tutto il tracciato, per segnalare la chiusura o altre informazioni sulla pista". Ieri mattina nell’aula Signorelli del tribunale di Pistoia, davanti al giudice Paolo Fontana, il pubblico ministero Giuseppe Grieco ha ribadito la richiesta di condanna per entrambi gli imputati, Giampiero Danti, nella sua veste di responsabile del consorzio Abetone Saf e Pietro Nizzi, quale responsabile e addetto al controllo delle piste, accusati di omicidio colposo per la morte di Daniele Monti, 51 anni, avvenuta la mattina del 24 gennaio 2018. Daniele, che aveva 51 anni e lavorava come impiegato in un’azienda di macchine agricole di Montecarlo di Lucca, la ditta Tarabori, quella mattina stava sciando con il figlio Mattia. Durante la discesa della Zeno Uno, Daniele Monti finì su un lastrone di ghiaccio: un volo che lo portò contro un albero, un impatto che gli fu fatale. Per quella morte, il pm Giuseppe Grieco ha chiesto per entrambi gli imputati una condanna a quattro anni per omicidio colposo, per non aver segnalato la chiusura della pista su cui l’uomo non ebbe scampo. Secondo l’avvocato Massimo Panzani di Lucca, difensore degli imputati, nessuna responsabilità sarebbe imputabile a chi gestiva le piste.

Citando il testo Uni (Ente italiano di normazione), più volte richiamato anche dalla difesa, ieri mattina il pubblico ministero Giuseppe Grieco ha invece spiegato la normativa che disciplina l’obbligo per i gestori delle aree sciabili di apporre la segnaletica di sicurezza sulle piste, con la definizione dei vari tipi di segnali. Secondo l’accusa, la palinatura non poteva sopperire alla assenza di segnaletica e perciò non sarebbe possibile accogliere l’ipotesi della difesa che la vittima abbia violato le regole della prudenza. "Se lo sciatore non è a conoscenza della presenza di un pericolo non si può supporre che abbia violato le norme di auto tutela". Una tesi a cui si è associato l’avvocato Giovanni Flora, legale di parte civile insieme al collega Giovanni Giovannelli. La sentenza è attesa per il 7 luglio.

Martina Vacca