Morì schiacciato nel container mentre lavorava alla Dife Tutti assolti per l’incidente

Tutti assolti perché il fatto non sussiste. La sentenza sul processo per la morte di Vincenzo Scarlata, operaio della Dife di Serravalle, è stata letta ieri mattina dal giudice Paolo Fontana. Era il 18 febbraio del 2017 quando Vincenzo Scarlata, 46 anni, fu ucciso dal portellone di chiusura del container al quale stava lavorando, che si chiuse senza scampo sulla sua tesa. Una morte spaventosa, la sua. Una manovra, quella che determinò il terribile incidente, che è stata al centro prima delle indagini svolte dai carabinieri e coordinate dal sostituto procuratore Luigi Boccia e poi del processo che ne è scaturito, nel quale erano imputati Franco Romani, di Montecatini, quale datore di lavoro, in quanto presidente del consiglio di amministrazione della Dife, difeso dall’avvocato Andrea Niccolai di Pistoia e Orazio Latina, quale delegato alla sicurezza dell’azienda nel cda, difeso dall’avvocato Fabio Celli del foro di Pistoia, e Arnaldo Bonaveno, 66 anni, di Treviso, quale costruttore della macchina con la quale avvenne il terribile infortunio, rappresentato dall’avvocato Margherita Parietti, del foro di Pistoia. I familiari dell’operaio che erano assistiti dagli avvocati Lorenzo Santini e Fausto Malucchi di Pistoia, sono stati risarciti dall’azienda. Per tutti e tre gli imputati, come si ricorderà, il pubblico ministero Luigi Boccia aveva chiesto la condanna a 1 anno e quattro mesi. Secondo l’accusa, il lavoro si sarebbe potuto svolgere in sicurezza con alcuni accorgimenti, come un radiocomando per la chiusura a distanza del portellone che intrappolò l’operaio.

Tutto il processo è ruotato intorno alla tesi che la macchina sulla quale era al lavoro Scarlata non avrebbe risposto ai necessari requisiti di sicurezza. Secondo la pubblica accusa, infatti, il pulsante di chiusura del portellone del container, attivato inavvertitamente dall’operaio, infatti, sarebbe stato posizionato a breve distanza dal bordo, "in una zona pericolosa per l’operatore".

Ma secondo la difesa l’addetto doveva controllare il retro, in presenza di ragioni tecniche precise per la posizione dei comandi, e tutto era stato considerato.

Tre i punti cardini su cui si è appuntata la difesa: la corretta valutazione dei rischi, la sicurezza delle macchine utilizzate e il fatto che il lavoratore avesse ricevuto una adeguata formazione.

"Siamo molto soddisfatti dell’esito, una assoluzione con formula ampia, perché il fatto non sussiste – hanno spiegato gli avvocati Andrea Niccolai e Fabio Celli, dopo la lettura della sentenza – il processo aveva dimostrato la correttezza del comportamento tenuto dai nostri rappresentati che sono il presidente e il direttore tecnico di Dife".

"C’è stato anche un lavoro tecnico – ha chiarito l’avvocato Celli – di approfondimento della normativa che veniva richiamata nel capo d’imputazione. Il giudice credo abbia ritenuto corretta l’impostazione difensiva per cui non solo non c’era un profilo di carenza di sicurezza dell’attrezzatura ma anche il fatto che i nostri assistiti hanno fatto tutto quello che era previsto sia in termini di valutazione del rischio che in termini di misure di prevenzione e protezione".

