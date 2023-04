Morì nel vivaio. Eccezione della difesa sull’autopsia, il processo slitta

Si è aperto ieri davanti al giudice Alessandro Buzzegoli il processo a carico di Paolo Mati, titolare dell’azienda agricola Piante Mati, e David Mochi, in qualità di addetto alla sicurezza. L’accusa, per entrambi, è di omicidio colposo (articolo 589, secondo comma), per aver violato le norme per la prevenzione degli infortuni, in relazione alla morte di Sokol Rrahishta, 45 anni, avvenuta a seguito di una caduta all’interno del vivaio dove l’uomo lavorava come operaio, il 12 marzo 2019. Paolo Mati è difeso dall’avvocato Cecilia Turco, mentre David Mochi è rappresentato dall’avvocato Lorenzo Pratesi.

Quella di ieri è stata un’udienza tecnica e il giudice Buzzegoli ha rinviato al 18 maggio per sciogliere la riserva su un’eccezione sollevata dall’avvocato di mochi, Pratesi. La questione riguarda la nullità (per l’imputato Mochi) dell’atopsia, dal momento che quando l’esame fu svolto, non era stata ancora formulata l’imputazione di Mochi e dunque non era stato possibile nominare un consulente di parte che assistesse all’esame.

La mattina del 12 marzo 2019, Sokol Rrahishta, 45 anni, originario di Scutari in Albania, ma residente a Pistoia da anni con la sua famiglia, stava lavorando su una scala, a tre metri e mezzo di altezza, per riposizionare e rilegare una pianta ad alto fusto, un pino, operazione che aveva fatto molte volte, da giardiniere esperto quale era, quando cadde rovinosamente a terra. Il terribile incidente avvenne all’interno dei vivai Mati, in via Panconi a Casalguidi. I soccorsi immediati e il trasporto con l’elicottero Pegaso a Careggi non riuscirono a salvargli la vita: l’operaio morì il giorno dopo nell’ ospedale fiorentino per i terribili traumi riportati.

