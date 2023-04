"Moralità della felicità" Corso del professor Bini

"La moralità della felicità" è titolo di un corso dell’Università Vasco Gaiffi, in programma a Montale, nel nuovo Centro Nerucci a partire da domani, giovedì 20 aprile, alle ore 17. Il corso, articolato in quattro lezioni e condotto dal professor Giacomo Bini, tratta dell’etica delle virtù, un campo della filosofia morale contemporanea che riprende temi e teorie etiche del mondo classico, in particolare quella di Aristotele e si contrappone alle posizioni prevalenti nell’etica moderna, vale a dire quella utilitaristica e quella deontologica.

Dopo la prima lezione, di domani 20 aprile, le altre si terranno, sempre di giovedì alle ore 17 il 27 aprile, il 4 maggio e l’11 maggio. E’ il secondo corso dell’Università Gaiffi che si tiene a Montale.