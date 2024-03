Monumento nazionale. Il teatro Manzoni nella lista di Roma come opera d’arte

A più di tre secoli dalla sua inaugurazione, 330 anni per l’esattezza, luogo caro a tutti i pistoiesi, con la maestosità con cui domina il Corso Gramsci, per il teatro comunale Manzoni è in arrivo un riconoscimento particolare e indubbiamente meritato: quello di monumento nazionale, nomina che, nelle prossime settimane, dovrebbe toccare a circa quaranta teatri in tutta Italia. Il percorso è stato avviato da una proposta di legge, che riguardava inizialmente il solo teatro Nuovo di Piacenza, estesa poi ad altri otto teatri che, alla fine, sono diventati almeno quaranta.

In questi giorni, salvo imprevisti, arriverà il via libera dalla Camera, dopo il lavoro portato avanti nelle commissioni. E’ stata una precisa linea del Governo quella di ampliare la platea di beni immobili compresi in questa speciale categoria. Intendiamoci bene: nessun vantaggio economico, almeno nell’immediato, ma la tutela e la salvaguardia dall’alienazione di queste opere d’arte che, pertanto, vengono vincolate come bene di interesse pubblico e non potranno essere vendute, un domani per qualsiasi motivo, a un privato. Fino a oggi nella categoria monumenti nazionali rientrano, soprattutto, chiese, cattedrali, ville, chiostri, templi e omaggi ai caduti.

Aspetto ancora più curioso, però, è che al momento, nella nostra provincia, di questa tipologia di bene culturale non ce n’è nemmeno uno: il teatro Manzoni, pertanto, sarebbe il primo a ottenere questo riconoscimento. In Toscana, infatti, sono in tutto una trentina i luoghi già presenti nella lista. A questi se ne aggiungerebbero un’altra decina di soli teatri e fra questi, vicini a noi ci sono anche il teatro dei Rassicurati, a Montecarlo di Lucca, e il Giglio di Lucca. Un punto focale della proposta di legge è quello inserito nell’articolo 2 dove viene evidenziata la cosiddetta "clausola di invarianza finanziaria": significa che per attuare il percorso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate vi provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Una prospettiva bella ed entusiasmante per il teatro Manzoni che, a brevissimo, sarà alle prese con una profonda opera di rifacimento che lascia qualche punto interrogativo su come si potrà svolgere l’attività teatrale nei prossim anni. Ricordiamo, infatti, che per il teatro c’è pronto un finanziamento da 15 milioni di euro (Iva compresa) che comporterà una totale ristrutturazione che potrà andare avanti almeno due anni.

Sono queste, fra l’altro, settimane decisive per avere il piano completo sulla ricognizione che i tecnici stanno portando avanti. Le previsioni parlano di una chiusura per l’ottobre 2025 salvaguardando anche tutta la prossima stagione teatrale, ma c’è il problema di capire dove, tutto quanto, si potrà spostare. L’Atp – oramai prossima a trasformarsi operativamente in Fondazione Teatri di Pistoia – è in cerca della soluzione migliore sapendo che realizzare una tensostruttura è un’idea che non convince, anche perchè particolarmente dispendiosa. Si cercherà di sfruttare al massimo gli spazi che già ci sono in casa, come il "Bolognini" e il "Funaro", confidando allo stesso modo di ricevere l’adeguata disponibilità da Valdinievole, Lucca e Firenze, strada utile per aprire anche ulteriori collaborazioni.

Saverio Melegari