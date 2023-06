Pistoia, torna Monturainbow in vista del Toscana Pride 2023

Pistoia, 16 giugno 2203 – Il parco di Monteoliveto si colora di arcobaleno. Torna oggi il Monturainbow che quest'anno ha 5 aree, gazebi e speech a tema LGBTQIA+.

«Monturainbow, il parco arcobaleno in città« è un'iniziativa inserita all'interno degli eventi che anticipano il Toscana Pride 2023 che si terrà a Firenze, realizzata con la collaborazione di Montuliveto e di tante associazioni quali Agedo, Coming Out Aps, Cgil Pistoia, Famiglie Arcobaleno Toscana, Arci Pistoia, Anpi Pistoia e UAAR Firenze.

Sono previste 5 aree intorno alla Serra di Montuliveto, ognuna delle quali avrà un orario con alcune attività. Nell'area 1 ci sarà l'area speech. Inizio alle 17 con interventi e interviste di associazioni della comunità e non solo. Interverranno Daniela Spizzichino e Fiora Branconi come genitori di figli Lgbtqia+ dell'associazione Agedo, le psicologhe Elena Del Fante e Chiara Vinchesi parleranno dell'identità all'interno del mondo videoludico, la Cgil con Luisella Brotini parlerà invece di lavoro con Viviana Bucaletti di Unicoop Firenze, intervista poi a Cristiano Fico e Ilaria Paoletti di Famiglie Arcobaleno e a Barbara Masini sulla sua esperienza in politica e del Coming out.

Nell'area 3, dedicata alle attività, ci sarà la possibilità di fare attività videoludiche con il Visore, mentre alle 18e30 per lo spazio bambine e bambini la Dragqueen Dalidame racconterà e leggerà le fiabe.

Alle 21 e 30, nella zona 5, il monologo del Portavoce del Toscana Pride Vincent Vallon dal titolo «Tuo figlio« e il monologo di Jasmine Piattelli dal titolo "Voci di vite in transito”. Dalle 22.30, in zona 1, si terrà il DJ Set con CHIAMAMIFRANCY DJ e il Drag Show di Christine La Croix insieme a Dalidame.

Gabriele Acerboni